Hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok - Dübörög a vezénylés

Ismét Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője helyettesítette Müller Cecília országos tisztifőorvost az operatív törzs sajtótájékoztatóján, ahol ezúttal a megszokottnál több új információ hangzott el.

november 2-től szélesebb körben lesz kötelező a maszkviselés: a szórakozóhelyeken, vendéglátóhelyeken és a sportrendezvények vendéglátó részein is kötelező lesz maszkot viselni, azt csak étkezés alatt lehet levenni.

A szabály megszegése esetén az adott helyet akár be is zárhatják. Ugyanilyen szigorítást vezettek be nemrégiben Olaszországban is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében kötelező a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön, a kereskedelmi üzletekben, a mozikban, színházakban, könyvtárakban és az egészségügyi és szociális intézményekben, a gyűléseken, a sporteseményeken, illetve az ügyfélszolgálati irodákon. Halottak napján megerősítik a rendőri jelenlétet a temetők környékén, de arra kérnek minden emlékezőt, hogy a temetőkben is viseljenek maszkot.

Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az október 21-i operatív törzs sajtótájékoztatón. (Forrás: Magyarország Kormányának Facebook-oldala) Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az október 21-i operatív törzs sajtótájékoztatón. (Forrás: Magyarország Kormányának Facebook-oldala)

Kiss Róbert alezredes elmondta: a hatósági házi karantén betartását az elmúlt napon 1123 esetben ellenőrizték. Jelenleg ugyanakkor 25 585 vannak hatósági házi karanténban, az ellenőrzésükre szolgáló mobiltelefonos applikációra pedig csak 1193-an regisztráltak.

Galgóczi Ágnes járványügyi osztályvezető pedig először ismertette a csütörtök reggel közzétett, legfrissebb járványügyi adatokat. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1634 főre emelkedett, 17 469-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 49 024 fő. 2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 68 127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Egyre több mintavételre van szükség az esetszámok emelkedése miatt. Ezt a munkát a mentőszolgálat végzi. Szükséges, hogy további mintavételi egységeket tudjanak felállítani

- fogalmazott. A Népszava írt arról, hogy mentőszolgálat szóvivője lényegében elismerte, hogy kapacitásgondjaik vannak. Úgy tudják, hétfőn több mint nyolcezer, szerdán pedig újabb 4-5 ezer közötti helyszínre nem értek oda mintát venni. Az új mintavételi egységekről annyit tudni, hogy a Belügyminisztérium közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állítanak be országszerte, melyek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják majd. Az orvostanhallgatók önkéntes szakmai munkája természetesen beleszámít a tanulmányaikba is.

Az is elhangzott az operatív törzs tájékoztatóján, hogy már 933 egészségügyi dolgozót irányítottak át annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a koronavírus elleni küzdelemben.