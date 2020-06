Friss statisztika: 100 ezer magyar vesztette el az állását a koronavírus-járvány miatt

Legalábbis ennyivel emelkedett a regisztrált álláskeresők száma május és február vége között a munkaügyi hivatalok adatai szerint. A valóság ennek akár többszöröse is lehet, mivel nagyon sokan lehetnek olyanok, akik nem felelnek meg az álláskeresői státusz kritériumainak.

A csoportos leépítéssel elbocsátott dolgozók száma áprilisban a 2009-es válság idején látott szintet ütött meg, több mint 5200 alkalmazottól váltak meg a cégek ilyen módon. A leépítési hullám pedig májusban is folytatódott. A friss statisztika szerint további 2262 embert építettek le a cégek, amivel együtt két hónap alatt 7516 alkalmazott volt csoportos leépítésben érintett. Ha ehhez hozzávesszük a márciusi - még nem kiugró - adatot, mely 1098 érintettről árulkodik, akkor

Ha a járvány idejének egészét nézzük, akkor május vége és február vége között 99 268-an veszítették el a munkájukat hivatalosan. Ennyien voltak azok, akik regisztrációért folyamodtak, a számuk azonban könnnyen lehet ennél jóval magasabb is. Az álláskeresői státusz ugyanis nem jár automatikusan, bizonyos feltételeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy állását elvesztő személy regisztráljanak és megkapja a három hónapig érvényes álláskeresési járadékot.

