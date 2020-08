Horvát járványhelyzet: a vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed

Horvátországban a negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és Szlovéniában is nőtt a napi új esetek száma.

A válságstáb ezért új szigorításokat vezetett be Split-Dalmát megyére. Hétfőtől két hétig a vendéglátó egységek csak a kerthelyiségeikben vagy teraszokon szolgálhatják ki a vendégeket. Az esküvőkön és temetéseken legfeljebb ötven, más magánjellegű összejöveteleken pedig legfeljebb húsz ember vehet részt.

A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 53, utóbbiban 92 esetnél, köztük kilenc külföldi állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a fiatalok a legfőbb terjesztők.

A horvát válságstáb jelentése szerint - melyet az MTI idéz - az elmúlt 24 órában 306-tal nőtt a koronavírusos esetek száma, s az eddigi esetek száma ezzel elérte a 7900-at. Pénteken még 265 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Egy új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt. A betegek közül 143-an vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2052, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

