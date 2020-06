Időnként a NER-cégek is megbotlanak, 300 milliós munkát bukott a stadionépítő nagyágyú

Nem hozott szerencsét a stadionépítésekben jártas cégnek a veszélyhelyzet és a koronavírus-járvány. Az élet és a gazdaság leállása ellenére is - extrém rövid határidővel - lefolytattak egy nettó 300 milliós közbeszerzést Mezőkövesden, erre azonban nem sikerült nyertes ajánlatot összeállítani.

Sikerüket jól mutatja a cég 2019-es beszámolója is, miszerint az előző évi 3,6 milliárd után 5,6 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, amiből a végére 362 millió forint adózott nyereség maradt a korábbi 274 millió forint után. A növekvő nyereség ellenére a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy nem fizetnek osztalékot, a nyereséget az eredménytartalékba helyezik.

Bár a Pharos'95 rutinos cég a sportcélú beruházások kivitelezésében, a D-Gesztor sem nevezhető tapasztalatlannak, sem pedig ismeretlennek Mezőkövesden. 2017-ben például a mezőkövesdi sporttáboron dolgoztak, és ugyanebben az évben elnyerték a jogot, hogy felépítsék a kisvárdai stadion melletti fedett edzőcsarnokot. Ezeken kívül a cég számos egyéb munkát is elnyert már Mezőkövesden.

A D-Gesztor azonban nem egyedül fog dolgozni, az erős- és gyengeáramú munkákhoz, a növényültetéshez és területrendezéshez, valamint az automata öntözőrendszerhez is alvállalkozó segítségét veszi igénybe. Az ajánlat benyújtásakor azonban még nem volt ismert a potenciális alvállalkozók köre, így arra az összefoglaló tájékoztatás nem tér ki.

A bontási jegyzőkönyvből kiderült, hogy a fociklubnak nettó 298 millió forintja van a munkára, amit az ajánlatok fele lépett túl néhány százezer forinttal. Az árat figyelembevéve a D-Gesztor és a Pharos'95 ajánlata maradt fenn a rostán, az összegző dokumentum tanúsága szerint utóbbi, rutinos vállalkozás pályázata mégsem volt eléggé meggyőző a fociklub számára. Az egyik fő szempont, az ár vonatkozásában is alájuk ígért a D-Gesztor Bau, így ők dolgozhatnak az utánpótlás központ fejlesztésén. A nyertes vállalkozás nettó 290,4 millióért csinálja meg a munkát, míg a Pharos'95 ezt 294 millióért végezte volna el.

Az érdeklődő vállalkozásoknak meglehetősen szűk határidőt szabtak az ajánlatok benyújtására: mindössze hat napot úgy, hogy abban egy hétvége is magába foglaltatott. Március 26-ig várták az ajánlatokat. A rövid határidő ellenére érkezett is négy pályázat:

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején, március 20-án írt ki nyílt közbeszerzési eljárást a Tállai András államtitkárhoz köthető Mezőkövesd Zsóry Futball Club. Ennek keretében vállalkozót kerestek az utánpótlás központ infrastrukturális fejlesztésére, pontosabban a létesítmény szabadtéri világítás és a hozzá kapcsolódó öltöző épület energia ellátását, gyengeáramú térfigyelő és beléptető rendszert kell kiépíteni, de része a megrendelésnek a terület növénytelepítése és az automata öntözőrendszer kialakítása is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!