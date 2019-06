Így szigorítana dohánypiacon Lázár János

Még tavaly októberben végén jelezte Lázár János egy Facebookon közzétett videójában, hogy heteken belül a kormány asztalára teszi a dohányzás visszaszorítását szolgáló javaslatcsomagját. A törvénymódosító dokumentum végül hónapokkal később, csak most került be a parlament elé. Lázár híresen rossz véleménnyel van a dohányzásról, olyannyira, hogy ha rajta múlna, teljesen betiltaná azt. Bár októberben olyan kemény javaslatokat ígért, mint például a 2020 után születettek ne vásárolhassanak dohányterméket, a benyújtott javaslat ennyire drasztikus intézkedést nem tartalmaz. A szigorítás azonban vitathatatlan.

"A szigorító rendelkezések között megemlíthető, hogy a jövőben az újdohánytermék-kategóriák kiegészítő termékei is, valamint az e-cigaretták minden formája csakdohányboltban lesz értékesíthető és a fiatalkorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket etermékkörre is kiterjeszti a javaslat. Egyértelműen szigorodnak továbbá a bírságolásra vonatkozórendelkezések; a korábbinál több esetben lesz kötelező jogsértés esetén bírság alkalmazása." - írja Lázár a javaslat indoklásában, melyet már a Portfolio is feldolgozott.