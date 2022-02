Így veri át a gyorsteszteket az omikron

Pedig január 19-én újabb 340 ezer antigén gyorstesztet kaptak a felnőtt és gyermek háziorvosok, így ezzel már 1,3 millió darabot tudtak felhasználni a koronavírus gyanús betegek kiszűrésére.

„Az omikron-tünetek ellenére igen magas számban lesznek a kapott gyorstesztjeink negatívak itt a rendelőben, vagy számolnak be erről az otthon elvégzett tesztek után a páciensek. Volt olyan betegem, aki két héten keresztül szinte naponta tesztelte magát a tünetei miatt, itt a rendelőben is megcsináltuk, s csak a 14. napon elvégzett tesztje lett pozitív. De olyan is előfordult, hogy az itt elvégzett gyorsteszt után két órával később a mentőknél elvégzett gyorsteszt lett pozitív. Ennek három oka lehet” – mutat rá Dr. Mangó Gabriella háziorvos.

Mint mondja, az egyik az, hogy az oltott embereknek nincs olyan sok csíraszáma, amit kimutatnának a gyorstesztek. Hiszen az oltás miatt már védekezik a szervezet, s a teszt nem olyan érzékeny, hogy a kevés mintát kimutassa. A másik ok, hogy a gyógyszertárakban kapható, vagy a webshopokból rendelhető gyorsteszt-arzenálból kiválasztott teszteket sokan nem megfelelően végzik el.

„Illetve gond lehet az időzítés is. Van ugyanis egy olyan intervallum, amit, ha nem csípünk el időben, előtte-utána negativitást fog mutatni a gyorsteszt. Ezért jobb a PCR-teszt, mert érzékenyebb, és a tünetek megjelenése utáni 3-5. napon elvégezve tökéletes eredményt mutat”

– magyarázza a doktornő, aki szerint épp e bizonytalanságok miatt nem fogadhatjuk el az otthon elvégzett gyorstesztek fotóját a fertőzés bizonyítására, csak a rendelőben elvégzett, pozitivást mutató rapid tesztet, vagy a PCR-tesztet.

Dr. Mangó Gabriella utalt arra a Human Challenge Programme-tanulmányra is, amely arról számolt be, hogy 36 egészséges, 18–29 év közötti önkéntest fertőztek meg COVID-19 vírussal, majd megfigyelték, mi történik velük. A tünetek a korábbi tapasztalatokkal ellentétben átlagosan két nap után jelentkeztek, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábbi becslése szerint ez öt-hat nap volt. Az is újdonság, hogy a vírus már nem az orr nyálkahártyáján, hanem a garatban jelenik meg először, majd a tünetek az ötödik napon tetőznek, amikor a vírus szintje jelentősen magasabbá válik az orrban.

Neumann Labs: nem lopakodik, csak bújócskázik

A Neumann Labs már közel tíz esetben azonosította itthon az omikron új változatát, az utóbbi hat esetben távol-keleti személyeknél, akik közvetlen kapcsolatban álltak egymással. Közleményükben arra hívják fel a figyelmet, hogy a nemzetközi sajtó nyomán „lopakodó omikron" elnevezés pontatlan, hiszen ez főleg az antigén tesztek, és néhány esetben az eredeti omikronra (BA.1) fejlesztett variánsteszt elől tud, illetve próbál „elbújni".

„A hagyományos PCR tesztek hibátlanul ki tudják mutatni az összes eddig ismert variánst” - írják.

A hivatalos, BA.2 néven ismert alvariáns egyébként dán tapasztalatok szerint 1,5-szer fertőzőbb, mint az „eredeti" omikron, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján nem okoz súlyosabb megbetegedést.

„Ez a gyors és viszonylag nagyszámú beazonosítás is megmutatja, hogy a nemzetközi sajtóban „lopakodó omikronnak" elnevezett alvariáns esetében nem egy, a „radarjaink" számára láthatatlan „szupervariánsról" beszélünk, csupán az antigéntesztek elől tud elbújni a fertőzés kezdeti szakaszában" – erősíti meg a háziorvos tapasztalatait Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.