Ilyen még nem volt: kreatív pedagógussztrájk és „szimbolikus tanítási nap” a Kossuth téren

„Kreatív sztrájkot fogunk tartani. Olyat, amibe nem tud belekötni a kormány, mert sztrájk közben is megfelelünk a kritériumoknak. Március 16-18-ig a tanítási órák közül a sztrájk első három napján egyet se tartunk meg, az elmaradt 50 százalékot viszont a következő három napban igen a többi órával egyetemben, de ezek is sztrájknapok lesznek” – jelentette ki Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke ma reggel az ATV Startban.

Ma például a váci Juhász Gyula Általános Iskolának tanári polgári engedetlenkedtek. Fotó: PDSZ/Facebook Ma például a váci Juhász Gyula Általános Iskolának tanári polgári engedetlenkedtek. Fotó: PDSZ/Facebook

Bíznak abban a 27 ezer pedagógusban, akik a január 31-i figyelmeztető sztrájkban is részt vett (2016 óta nem volt ilyen magas a tanársztrájkban résztvevők száma), sőt, az iskolákban, sőt, már az óvodákban is zajló polgári engedetlenségi mozgalmakban résztvett többszáz tanár megnyilvánulása is arra enged következteni, hogy a részvétel magas lesz.

A pedagógusok március 16-tól kezdődő sztrájkjával kapcsolatban március 7-én levelet küldött az iskolák vezetőinek az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A lapunkhoz eljuttatott levélből kiderül, hogy ebben Kisfaludy László államtitkár-helyettes arról ír az igazgatóknak, hogy joguk van utasításokat adni kollégáiknak „a még elégséges szolgáltatás” biztosításának érdekében. Azaz arra kéri az intézményvezetőket, hogy sztrájk helyett arra kötelezzék a sztrájkoló pedagógusokat, hogy tanítsanak, akár az órarendek átalakításával. Ennek érdekében különböző határidőket szabott ki a kormány, például azt, hogy a sztrájk első napján az igazgatók mindennap reggel hirdessék ki az aznapi munkabeosztást (bennük az sztrájkoló tanárokkal). De azt is kikötik, hogy voltaképpen listát kell vezetni a sztrájkoló tanárokról, akiknek kötelező a munkabeszüntetés ideje alatt is az iskolában tartózkodniuk.

De a levél a szülőket is figyelmezteti: törvényszegést követnek el azzal, ha nem viszik iskolába gyermekeiket.

PSZ és a PDSZ: valótlanok az állítások

Minderre a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közleményében úgy reagált, hogy a levélben valótlan tényállítások és nem létező határidők szerepelnek, akadályozva ezzel az országszerte nagy erőkkel szervezett sztrájkot. Hozzáteszik:

1. A szakszervezetek által benyújtott, sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról szóló ajánlatról a kormányoldalt képviselő Kisfaludy László még csak tárgyalni sem volt hajlandó. A szakszervezetek csak elhúzódó sztrájk esetére tették azt az ajánlatot, hogy az érettségi tantárgyak a tanítási órák ötven százalékában meg legyenek tartva, és szó sem volt a tanítási órák 100 százalékának megtartásáról.

2. A még elégséges szolgáltatás megszervezése nem irányulhat a sztrájk ellehetetlenítésére. Mint írják: Kisfaludy Lászlónak lett volna lehetősége erről egyeztetni, utólag viszont ezt nem teheti meg. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős végzést hozott a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról, amelyben helybenhagyta az elsőfokú végzést, amely kimondta: „KIZÁRÓLAG A KORMÁNYRENDELET RENDELKEZÉSEIT LEHET ÉS KELL ALKALMAZNI A MÉG ELÉGSÉGES SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN”.

Kisfaludy Lászlónak, az intézményvezetőnek vagy bárki másnak tehát nincs joga határidőket szabni a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozóan. A határidőkre vonatkozóan a szakszervezetek kiadtak ajánlást, amely alapján helyben egyeztetnek a sztrájkszervezők az intézményvezetővel, de központi előírás nincs.

3. A szülők felé kérést bárki megfogalmazhat, mivel a kérés nem utasítás. A szülőknek pedig szíve joga eldönteni, hogy a sztrájkot támogatják-e azzal, hogy nem küldik gyermeküket a közoktatási intézménybe.

4. Arra kérnek minden sztrájkolni kívánó pedagógust, hogy kövesse a szakszervezetek által kiadott tájékoztatókat. Ezek alapján egyeztessenek az intézményvezetővel, ne fogadjon el olyan utasításokat, amelyek minden jogi alapot nélkülöznek, és amelyek tovább korlátozzák a sztrájkjog gyakorlását!

Egyúttal arra kérik a kormányt, hogy a pedagógusok munkabeszüntetések idejére levont munkabérét fordítsa az Ukrajnából menekülni kényszerülő családok támogatására, gyermekeinek taníttatására! Utalja át olyan szervezetek és önkormányzatok számlájára, akik részt vesznek a fenti célok megvalósításában, illetve az ellátások megszervezésében!

Csatlakozó megmozdulások

Mindeközben március 18-ára, a Kossuth térre megmozdulást szerveznek a diákok, így fejeznék ki szolidaritásukat a tanárok mellett. Az esemény kapcsán kijelentik: független diákokként szeretnének kiállni tanáraik mellett, mert őket is ugyanannyira érinti az oktatás élhetetlen állapota.

A megmozdulást szervező fiatalok azt írják, „szimbolikus tanítási napot” szerveznek a parlament elé március 18-án 11 órától 14 óráig.

Lesznek civil szervezetek által tartott órák, közös tanulás a Kossuth téren, és molinókat is visznek majd.

A Civil Közoktatásért Program (CKP) március 16-án „Egy nap, egy óra bátorság gyermekeinkért, a jövőért” címmel polgári engedetlenségre és szolidaritási akcióra hív mindenkit a pedagógussztrájk melletti alternatívaként a több hete tartó elégedetlenségi hullámot kezdő tanárokkal együtt.

Az Adom Diákmozgalom pedig március 10-én közös matricázásra hív, hogy Budapest forgalmas utcáit a tanárok helyzetére felhívó matricákkal lássák el. Gyülekező a Deák téren 16 órakor.