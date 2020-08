Intézkedési tervet minden felsőoktatási intézménynek!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiadta a felsőoktatási intézményeknek a koronavírus-járvány miatti speciális tanévkezdésre vonatkozó eljárásrendjét. Az ajánlás kitér a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatásának szabályaira, a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó előírásokra és a tanévnyitók, gólyatáborok szervezésére is.

A eljárásrend javasolja az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, és tartalmazza a tanévnyitók, egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlásokat is. Az egyetemi gólyatáborok megrendezése esetén a járványügyi szabályok fokozott betartása szükséges. A résztvevői létszámot úgy kell korlátozni, hogy az ne haladja meg az 500 főt. A javaslat szerint a táborok több turnusban is megszervezhetők.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az eljárásrend kitér a kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályokra is. Ennek értelmében beköltözés előtt egy kérdőív kitöltése és testhőmérés szükséges. Ezt naponta el kell végezni, és a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni. A szobák beosztása során törekedni kell arra, hogy egy-egy kollégiumi szobában azonos csoportokban tanuló, azonos tantermi órákat látogató hallgatókat helyezzenek el.

A tünetmentes dolgozók és hallgatók esetében is elengedhetetlen az egészségügyi szabályok maradéktalan betartása, ami magába foglalja a gyakori, szappanos kézmosást és kézfertőtlenítést. A jelenléti tanórákat lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelező a maszk viselése.

A minisztérium az operatív törzs ajánlásai alapján dolgozta ki a felsőoktatási intézmények látogatására vonatkozó javaslatokat és a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjét. Az egységes iránymutatás szerint minden felsőoktatási intézménynek a járványügyi készültséget kezelő, folyamatosan aktualizált és a fenntartóval is egyeztetett intézkedési tervvel kell rendelkeznie.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!