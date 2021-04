Iskolabezárás: májusra is kérhető az ingyeninternet

Májusra is kérhető az ingyeninternet - derül ki a Magyar Közkönyből. Orbán Viktor miniszterelnök még november közepén jelentette be, hogy első körben harminc napra ingyenes lesz a helyhez kötött internetszolgáltatás azoknak a családoknak, ahol nappali tagozatos középiskolás tanul.

A lehetőséget december 9-én egy újabb kormányrendelet háromhavi (háromszor 30 napi) igénybevételre hosszabbította meg, amennyiben a középfokú oktatásban digitális munkarendben tanuló középiskolások családjai, valamint a jogosult, előfizetéssel rendelkező tanárok jelezték igényüket ezzel kapcsolatban a szolgáltatójuknál.

Márciusban kiegészítették az alapfokú oktatással is a rendeletet, így a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás már ingyenesen vehető igénybe az általános iskolás gyerekek számára is. A május 1-jén hatályba lépő új kiegészítés szerint pedig az ingyenes internet már hatszor 30 napra vehető igénybe, vagyis májusban is.

Az általános iskolások számára pedig a "március és április" szöveg kiegészült a május szóval, tehát nekik is jár a kedvezmény. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) februárban arról tájékoztatott, hogy addig közel százezer család igényelte az ingyenes internetet.