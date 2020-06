Ismerős Arcok: megérte a kormánynak zenélni, tízszeres lett a profit

Lapunk írta meg, hogy míg a koronavírus-járvány miatt sok együttes került komoly gondba, addig az Ismerős Arcoknak gyorsan könnyebb lehet a helyzete, mert az állami Szerencsejáték Zrt. 25 millió forintos szponzori szerződést kötött velük december 17-én. Akkor váltak országosan ismertté, amikor a Puskás Aréna avatóján is elhangzott a Nélküled című daluk. Közéleti vita volt arról, hogy a dalra ugyanúgy fel kell-e állni, mint a Himnuszra.

