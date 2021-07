Ismét hárman haltak meg itthon koronavírusban

Az elmúlt 24 órában ismét három koronavírusban elhunytat regisztráltak idehaza, akárcsak az előző napon. Ezzel már 30013-ra nőtt az elhunytak száma. A kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma szinte azonos az előző napival, de a fertőzötteké megugrott - tudtuk meg a koronavírus.gov.hu állami portálról.

A beoltottak száma 5 548 451 fő, közülük 5 226 741 fő már a második oltását is megkapta. Az előző napi 17-tel szemben most összesen 56 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 741 896 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 703 főre csökkent. Kórházakban 84 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Több országban terjed a delta vírusmutáns, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is.

Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.

Kásler Miklós emberminiszter közölte: a kormány szerdán dönthet a harmadik oltás szükségességéről.