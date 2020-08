Ismét napi kétszáz fölött az új koronavírus-fertőzések száma Horvátországban

A két ország oktatási minisztériumának arra vonatkozóan is van terve, ha rosszabbodik a járványügyi helyzet, illetve egy-egy osztályban megfertőződik valaki.

Az általános iskolákban ugyanakkor sem a tanítóknak, sem a gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk. A nebulóknak mindvégig az osztálytermekben kell maradniuk, csak kísérettel mehetnek ki az illemhelyiségbe, a szünetekben is a tanteremben kell tartózkodniuk, és étkezniük is ott kell.

Szlovéniában szeptember 1-jén, Horvátországban szeptember 7-én kezdődik az oktatás. Mindkét országban az általános és középiskolás diákok is visszatérhetnek az iskolákba.

A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 30, utóbbiban 71 embernél mutatták ki a koronavírust.

A válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 219-el nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 8531-et. Hétfőn még 136 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset is történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 175-re nőtt. A betegek közül 167-en vannak kórházban, közülük kilencen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2231, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

