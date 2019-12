Itt a lista, hogy mikor utalják a nyugdíjakat 2020-ban

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak utalásának jövő évi időpontjait tartalmazó listát a honlapján. Ahogy lapunk korábban megírta, öt olyan hónap is lesz 2020-ban, amikor a megszokottnál hamarabb érkezhet meg a járandóság. A most közölt lista visszaigazolja a cikkünkben foglaltakat.

Az utalással érkező nyugdíjak rendszerint adott hónap 12.-én érkeznek meg a számlákra, az államkincstári átutalást követő munkanapon. Azonban előfordul, hogy hétvégére esik 12.-e, ilyen esetben viszont már pénteken megérkezik a nyugdíj.

Jövőre négy ilyen hónap is lesz. Mindjárt az év első hónapjában hamarabb érkezik meg a nyugdíj, majd áprilisban, júliusban és szeptemberben is 12.-e előtt már a számlán lesz a járandóság. A kincstári naptár alapján októberben is korábban, már 9.-én elutalják a nyugdíjat, de mivel az a nap péntekre esik, a pénz csak hétfőn, 12.-én landol a számlákon, ami ugyebár munkanap.