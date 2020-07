Itt vannak a számok: mennyi pénzt hagy a cégeknél a kormány?

A hangzatosan csak a gazdaságvédelem költségvetésének keresztelt jövő évi tervben a kormány egyebek mellett arról is bemutatta egy mellékletben, hogy 2021-ben mennyi pénzt hagynak a vállalkozásoknál a társasági adónál érvényesíthető kedvezmények formájában.

Itt is megjelenik az a kormányzati törekvés, hogy a legkisebb cégeket is beruházásra és fejlesztésre biztassák, hiszen 2021-re jelentősen nő a „mikro- vagy kisvállalkozásnál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében beruházások” néven futó tételre elszámolható összeg, hiszen ekkor már legalább 21 milliárd forint áll majd az eszközparkot fejlesztő cégek rendelkezésére.

Az az elmúlt hónapok intézkedéseiből egyértelművé vált, hogy a kormánynak kiemelkedően fontosak a beruházó cégek (elég csak a versenyképességi program okleveleinek szinte végtelen átadó-sorozatára gondolni), és ez a költségvetési dokumentumban is megjelenik. Fejlesztési adókedvezmények címén legalább 38,4 milliárd forint marad majd a cégeknél, ez több mint 8 milliárd forintos emelkedés 2020-hoz képest. Ez összefüggésben van azzal is, hogy a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének értékhatára jövőre 100-100 millió forinttal tovább csökken, így kisvállalkozások esetében már 200, középvállalkozások esetén 300 milliós beruházásnál igényelhető a kedvezmény.

A legnagyobb tételt nem túl meglepő módon jövőre is a sportcélú támogatás utáni adókedvezmény jelenti majd, hétköznapi nevén a sport tao, ennek keretében legalább 130,5 milliárdot hagynának a cégeknél, ez a 2020-ra előirányzott 121,8 milliárdhoz képest érezhető emelkedés. Igaz, ez az összeg nem hagyományosan a kkv-szektorban marad, hanem sportegyesületekhez és -szervezetek számláját gyarapíthatja.

Megjelent a költségvetés keretében az a dokumentum is , amelyben részletezi a kormány, hogy becslése szerint a különféle adó- és járulékkedvezmények révén mennyi pénz maradhat a gazdaságban - de vajon mire számíthatnak a kkv-k? Az egyértelműen látszik, hogy 2021-re a kormány úgy számol, jelentősen több pénz maradna a magyar cégeknél, mint idén, hiszen az összesen tervezett társasági adókedvezmény összege minimum 238,3 milliárd forint lehet a 2020-as 211,5 milliárd után – így az biztos, hogy az állam 2021-ben legalább 26,8 milliárd forinttal többet hagy a vállalkozásoknál.

