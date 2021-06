Itt vannak az új helyszínek, ahol T-sejtes immunválasz teszteket végeznek

Mint ismeretes, az antitest-teszteken túl létezik egy még mélyebb vizsgálat, a T-sejtes immunválasz-teszt, amely még precízebben megmutatja, hogy mennyire vagyunk védettek a koronavírus ellen.

Nemrégiben járta körbe a sajtót a hír, hogy mindezt nem más, mint egy magyar cég, a szegedi Adivin Kft. fejlesztette ki, amivel nem csak az oltás után kialakuló antitest-szintünket tudhatjuk meg, hanem a jóval megbízhatóbb, T-sejtes immunválaszt is megvizsgálják.

Amikor az immunrendszer védekezik a koronavírus ellen. Fotó: Depositphotos Amikor az immunrendszer védekezik a koronavírus ellen. Fotó: Depositphotos

A hónap elején az Avidin Kft. laborja, a WhiteLab még csak Budapesten és Szegeden végzett T-sejtes immunvizsgálatokat, de szélsebesen növeli azoknak a mobil szűrőállomásoknak a számát, ahol ezt a vizsgálatot is elvégzik.

Budapesten immár négy helyen is igénybe vehető az újnak számító szolgáltatás:

WhiteLab Astoria,

Kelen Kórház

Lurdy ház parkolója

Westend - Ferdinánd-híd alatt

Vidéken pedig:

Békéscsabán a Csabai Rendezvénypajtában

Győrben az Árkád parkolójában

Kecskeméten az ALDI mellett

Miskolcon

Szegeden a Szeged Pláza parkolójában

Székesfehérváron a Park Center parkolójában

Szombathelyen a Family Center parkolójában felállított mobilállomásokon is leveszik az intravénás vért.

De hamarosan lehetőség lesz erre a vizsgálatra Baján, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Szolnokon, Veszprémben és Zalaegerszegen is.

Mint ismeretes, az eddigi antitest-tesztek azt vizsgálták, hogy jelen vannak-e a vérben a koronavírust semlegesítő antitestek. A kutatók szerint létezik azonban egy másfajta védettség is, az úgynevezett T-sejtes immunitás, ami jóval pontosabb képet ad arról, hogy a vakcina elérte-e a kellő hatást, vagy sem. Ez a fajta védettség tovább tart, mint amit a vérben keringő ellenanyag nyújt. Ezzel a módszerrel pontosan meg lehet mondani, hogy a szervezetben hány darab T-sejt van. S mivel friss levett vérből történik a vizsgálat, az eljárás több napig tart, s ennek köszönhető, hogy az antigén-tesztek háromszorosába kerül.

Tehát ismét egy fogalom, amit megtanultunk az elmúlt napok során: T-sejtes immunválasz. Voltaképpen ez egy védelmi fal: amikor az ember (újra) találkozik a Covid-19 fertőzéssel, a T-sejtek egyik csoportja (ha vannak) a fertőzés megjelenésekor aktivizálódik, és felébreszti az antitesteket, vagyis ellenanyag termelésére késztetik az immunrendszert. A T-sejtek másik csoportja pedig (ha vannak), ugyancsak aktivizálódva, magát a fertőzést segítenek elpusztítani. Az Avidin Kft. tesztje azért is speciális és tudományos körökben is egyedülálló, mert külön-külön mindkét csoportot is képes elemezni.

Puskás László, az Avidin cég vezetője azt mondta, hogy vizsgálataik szerint találtak már

magas antitest szám mellett magas sejtes immunitást,

minimális antitest szám mellett kimutatható sejtes immunitást

és olyan eset is volt, amikor az alacsony ellenanyagszint mellett a sejtes védettség sem volt mérhető.

A Népszavának úgy nyilatkozott, szembe kell nézni azzal, hogy azoknál, akiknél nem tudtak antitestet mérni oltás után, jóval kevesebbszer találtak sejtes védelmet. Azaz van összefüggés az oltás utáni antitest szám és a T-sejtes immunválasz között. A Sinopharm-mal oltottak által létrehozott, s már 4000 tagot számláló Facebook-csoport épp azért jött létre, hogy az állam biztosítsa számukra az ingyenes antitest-szűrést, mert a magánúton elvégeztetett vizsgálataik szerint sokan vannak azok, akik alig védettek, s emiatt harmadik oltásra is szükségük lenne.

Országszerte egyébként jó pár magánegészségügyi központ és labor van, ahol az ellenanyag szintjét többféle T-sejtes módszerrel (Elisa vagy Centaur tesztekkel) mérik, de egyelőre csak az Avidin az, amely a komplex védettség kimutatására szolgáló technológiai hátteret meg tudta teremteni.

Csokorba gyűjtöttük, hogy az országban hol végeznek T-sejtes immunválaszt kimutató tesztelést, hiszen Elisa vagy Centaur-tesztekkel is végeznek ilyen vizsgálatokat, de egyelőre csak az Avidin az, amely a komplex védettség kimutatására szolgáló technológiai hátteret meg tudta teremteni. Mi ezeket a helyszíneket találtuk, de hozzátesszük, hogy természetesen ezen felül is létezhetnek laboratóriumok, ahol végeznek ilyen vizsgálatot.

1. WhiteLab (az Avidin Kft. laborja): 45 000 forint, 5 nap alatt elkészül az eredmény

2. Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest, 38 000 forint, 21 nap alatt készül el. Csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca oltás esetében mutatja ki!

3. Gellért Medical, Budapest: 38 500 forint, az eredmény 20-25 nap múlva készül el. A vizsgálat viszont csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Szputnyik V oltás utáni vizsgálatra alkalmas. Honlapukon szerint hamarosan elérhető válik az a teszt is, amely a Sinopharm oltás utáni T-sejtes immunizációt is kimutatja

4. Mikrobiológiai Mintavételi hely, Budapest (Elisa-eljárás), 39 900 forint, 48 óra alatt készül el az eredmény

5. KéKteszt, Kecskemét (Elisa-eljárás): 30 000 ezer forint, 72 órán belül elkészül az eredmény.

6. LabMagister, Budapest: 35 000 forint, 21 nap múlva lesz eredmény.