Jócskán elhúzódhat a háború, ha így tömjük Putyin zsebét

Oroszország energiaexportból származó bevétele idén az olajexport volumenének növekedése és az emelkedő gázárak miatt 337,5 milliárd dollárra nő, ami 38 százalékos növekedés 2021-hez képest. A jelentős bevételnövekedés, megerősíti Oroszország gazdaságát a nyugati szankciók szorításával szemben – derült ki a Reuters által látott orosz gazdasági minisztériumi dokumentumból.

Ennek eredményeképpen úgy tűnik, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek lesz elegendő pénzügyi mozgástere ahhoz, hogy továbbra is finanszírozni tudja a katonai kiadásokat, sőt a bérek és nyugdíjak emelésére is sor kerülhet, ami azért is különösen fontos, mert az orosz gazdaság recesszióba süllyedt, és az infláció erősen rontja az életszínvonalat.

Elemzők szerint az energiabevételek megugrása azonban csak részben kompenzálja a szankciók által a gazdaságnak okozott károkat.

„A szankciók hatása az orosz gazdaságra nagyon egyenetlen. Egyes ágazatokban, például az autóiparban, katasztrofális. Az olajszektor egyelőre viszonylag sértetlen” – állítja Janis Kluge, a németországi Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének vezető munkatársa. Az autóipar mellett az informatikai és a pénzügyi szektor a leginkább sújtott két ágazat. „Ezeknek az ágazatoknak volt a legerősebb kapcsolata a Nyugattal, következésképpen ezek szenvednek a leginkább.”

Az orosz gazdasági minisztérium prognózisa szerint az energiaexport bevétele jövőre 255,8 milliárd dollárra csökken, ami még mindig magasabb, mint a 2021-es 244,2 milliárd dollár.

A gáz átlagos exportára idén több mint duplájára, 1000 köbméterenként 730 dollárra emelkedik, és az előrejelzés szerint 2025 végéig fokozatosan csökken.

Emiatt még úgy is emelkednek a bevételek, hogy az Oroszországból származó gázszállítás idén jelentősen visszaesett, miután az ukrajnai útvonalat elzárták, több európai országnak leállították a szállítást, mert nem voltak hajlandóak rubelben fizetni a gázért, emellett az Oroszországból Németországba tartó Északi Áramlat 1 vezeték turbinájának javítása során felmerült szankciós problémákra hivatkozva ezen az útvonalon is csökkentették a szállítást.

Ennek eredményeként a gázárak rekord mértékben megemelkedtek, ami növeli az európai inflációt, de még ennél is nagyobb probléma, hogy az európai fogyasztókat télen a gázfogyasztás korlátozása sújthatja.

Az orosz gazdasági minisztérium előrejelzése szerint a Gazprom vezetéken továbbított gázmennyisége idén 170,4 milliárd köbméterre csökken, szemben a májusban közzétett 185 milliárd köbméteres előrejelzéssel és a 2021-ben exportált 205,6 milliárd köbméterrel.

A Kínába irányuló gázszállítás eközben növekszik, de Európa továbbra is messze a legnagyobb piac az orosz gáz számára.

Nagyon drágán kapja a gázt Magyarország is Oroszország bevételeihez nyilván fixen hozzájárulnak az olyan hosszú távú gázszerződések is, melyet többek között Magyarország is megkötött. Ezek teljesítésében látszólag egyelőre nincs jelentős fennakadás, azokat ütemezetten teljesíti Moszkva. Hazánk esetéből kiindulva ezen szerződéseken sem bukik Oroszország, hiszen a piaci árak alakulását figyelembe vették az árszabás kialakításánál. Bár a magyar kormányzati narratíva szerint a gázt a korábbi szerződésnél kedvezőbb áron kapjuk, sőt Orbán Viktor februári moszkvai látogatásakor Putyin azt mondta, a piaci ár ötödéért szállítják a gázt, a valóságban utóbbi állítás biztosan nem igaz, és a kedvezményes árat sem lehet alátámasztani. A KSH adatait alapul véve kiszámított gázárak szerint ugyanis áprilisban nagyjából 934 eurót fizethetett Magyarország az oroszoknak ezer köbméterenként a gázért. Az irányadó tőzsdei mozgást figyelembe véve az áprilisban is emelkedő magyar tarifa 16 százalékkal haladta meg az irányadó, februári, akkor épp csökkenő tőzsdei árat. A külkereskedelmi adatok alapján úgy tűnik, hogy az oroszok nagyjából két hónappal eltolva igazodnak a holland Ttf gáztőzsde áraihoz a hosszútávú magyar szerződésekben, tehát érdemi kedvezményről szó sincs. Nem véletlen egyébként, hogy hozzá kellett nyúlni a rezsicsökkentéshez, hiszen a beszerzési és a lakosság felé felszámolt értékesítési ár havi szinten százmilliárdokba kerülhetett az MVM-nek, azaz - miután állami cégről beszélünk - az adófizetőknek. Miközben fenntarthatatlanná vált a rezsicsökkentés, Magyarország is óriási pénzösszegeket utal Oroszországnak a gázért.

Oroszország ezzel szemben fokozatosan növelte olajtermelését elsősorban az ázsiai vevők nagyobb energiaéhsége miatt, ennek fényében pedig előrejelzéseiben Moszkva 2025 végéig a kibocsátás és az export növekedését vetíti előre.

Az orosz gazdasági minisztérium előrejelzései összességében azt mutatják, hogy az orosz gazdaság jobban kezeli a szankciókat, mint ahogy azt Moszkva kezdetben gondolta, és a vártnál kisebb mértékben fog zsugorodni.

A minisztérium egy korábbi becslése a gazdaság több mint 12 százalékos visszaesését prognosztizálta, ami a Szovjetunió összeomlása és az 1990-es évek közepén bekövetkezett válság óta a kibocsátás legnagyobb visszaesése lett volna. Ezzel szemben most arra számít, hogy a GDP idén csupán 4,2 százalékkal, a rendelkezésre álló reáljövedelem pedig 2,8 százalékkal csökken.