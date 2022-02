Jól kiszúrt a borkereskedelemmel a millenniumi nemzedék

A baby boomerek lassan nyugdíjba mennek, ilyenkor pedig általában csökken a fogyasztói kedv, és a millenniumi nemzedék nem akar a helyükbe lépni. Jelenleg úgy tűnik, mást szeretne, és ez a más nem a bor. Kevesebbet vásárolnak, a borszakmának pedig még mindig nem sikerült elcsábítania őket.

Az Egyesült Államokban közzétett borászati kutatás is arra jutott, hogy nehéz idők következhetnek, pedig már régóta szólnak hasonló problémákról az elemzések, de úgy tűnik, mégsem sikerült eddig semmi újjal előhozakodni. Rob McMillan, a santa clarai Silicon Valley Bank ügyvezető alelnöke és borászati elemző úgy nyilatkozott a The New York Times-nak, hogy „korábbi vizsgálatok alapján észrevettük a bor iránti csökkenő keresletet a fiatalabb nemzedéknél, és ugyanezt tapasztaltuk a baby boomereknél, ez pedig elsődleges üzleti fenyegetést jelent. A problémát meg kell oldani, mert a negatív következmények egyértelműek.”

A fiatalok kevesebbet boroznak - fotó: dephositphotos A fiatalok kevesebbet boroznak - fotó: dephositphotos

Erre a nehézségre reagált egyébként például a brit Tesco néhány éve, amikor kis palackos borokat helyezett az áruház polcaira, hátha ez végre elcsábítja a szerényebb lehetőségekkel rendelkező fiatalokat is.

Az elemző szerint az amerikai bor értékesítése akár 20 százalékkal is zuhanhat a következő évtizedben, és még nem teljesen világos, mit tehetnek ez ellen a gyártók és a forgalmazók.

Rámutatt azonban arra, hogy az X-generáció, amely a millenniumi és a boomer között helyezkedik el, az 1964 és 1980 között születettek, bár számosságában kisebb az őt megelőzőnél és az őt követőnél is, de lelkesedése a bor irányában nem jelentéktelen. Viszont a vásárlóereje kisebb, pusztán számossága miatt is.

Mit vinnél egy bulira?

Egy kutatást is végeztek (Harris Poll), amelyben 2000 felnőttet kérdeztek meg arról, hogy milyen italt vinnének egy bulira.