Karácsony Gergely is kiegyezett az egyik legnagyobb NER-lovaggal

Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója egészségi okokból már március 1-én lemondott a vezetői megbízásáról, de úgy tűnik, hogy nélküle is egyre drágább és egyre később készül el a Vidámpark egykori helyére épülő Pannon Park. A Garancsi István tulajdonában lévő Market Zrt. eredetileg 2020 tavaszára vállalta a több szintes, 2,4 hektáron elterülő fedett szubtrópusi park átadását 32,7 milliárd forintért, de a szerződést május 18-án megint módosítani kellett - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből.

Azért megint, mert egyszer már 33,3 milliárd forintra drágult a beruházás, most pedig 34,2 milliárd forintra írták át a számokat a felek. Tehát még 900 millió forinttal drágább lett az építkezés, aminek nem április, hanem augusztus végére kell kulcsrakész állapotban lennie. A szerződést pedig már nem Persányi Miklós írta alá a Fővárosi Állat- és Növénykert nevében, hanem Szabó Roland operatív igazgató, akit Karácsony Gergely bízott meg az intézmény átmeneti vezetésével.

Szócsata után fizetés

Az építkezést nyilván már nem lehet torzóként hagyni, de talán ez az egyik első eset, amikor az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzathoz tartozó egyik intézmény a köztudottan NER-lovagnak számító Garancsi István egyik cégének fizet közel egymilliárd forintot. A Pannon Park az Orbán-kormány egyik szívügyének számító Liget-projekt része, amiről Karácsony Gergely a kampány alatt és a választások után is kijelentette, hogy leállítja.

Ezt a hatalmas fedett parkot ráadásul még be is kell rendezni, a látogatóélmény kialakításának költsége további tízmilliárdokat emészthet még fel. Karácsony Gergely lapunknak adott interjúban tavaly decemberben elmondta: 20 milliárd forint hiányzik az állatkert befejezéséhez. Majd a főváros és a kormány is egyértelművé tette, hogy egyikük sem hajlandó több pénzt adni a költséges építkezéshez. A Market Zrt.-vel kötött új szerződés szerint azonban a fővárosi önkormányzatnál mégis találtak egyelőre plusz 900 millió forintot, amit ki lehetne fizetni a fővárosi kaszinókat is bezsákoló Garancsi Istvánnak. Pedig a főpolgármester legutóbb azt mondta: a jövő évi költségvetés súlyos megszorító csomag az önkormányzatok számára, ezért csak az a kérdés, hogy melyik évben megy csődbe a főváros.

A nyilvánosság előtt újratárgyaljuk a Liget-projektet, a Városligetet közparkként újítjuk meg, a múzeumi épületeknek pedig máshol keresünk új helyet - szerepel Karácsony Gergely főpolgármesteri programjában.

Voltak is próbálkozások az ígéret betartására, a fővárosi közgyűlés februárban változtatási tilalmat rendelt el a Városliget területére. Májusban viszont jött a kormány válasza: még javában a koronavírus-járvány leple alatt a parlament megszavazta a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevével fémjelzett salátatörvényt is, amely eltörölte a változtatási tilalmat a Városligetben.

Karácsony Gergely pedig most arra készül, hogy hamarosan elfogadják a Városliget új építési szabályzatát, ami után egyáltalán nem lehet új épületet építeni. Ettől vélhetően nem fog meghátrálni a kormány, amit előre jelezhet, hogy június elején nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Műcsarnok teljes körű rekonstrukcióját és korszerűsítését.