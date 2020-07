Karantén-kötelezettség nélkül utazhatunk Nagy-Bitanniába - a szerbek viszont határozottan nem

Élesedett a korábban belengetett beutazási könnyítés a szigetországban. Eredetileg Szerbia is rajta volt a mentes-listán, de a koronavírus-fertőzések felszökő száma miatt egyből ki is húzták őket.

Arra, aki nem tartotta magát a karanténelőíráshoz, a hatóságok Angliában ezer font (csaknem 400 ezer forint) pénzbüntetést szabhattak ki. A karanténkötelezettség alól nem mentesített országok esetében ez továbbra is érvényes.

A brit kormány június 8-án léptette életbe az elkülönítési rendelkezést, amelynek alapján eddig kéthetes karanténba kellett vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is.

A mentesített országokból Nagy-Britanniába beutazók továbbra is kötelesek megadni a brit határőrizeti hatóságoknak elérhetőségeiket, és be kell számolniuk arról, hogy az előző 14 napban mely országokban vagy térségekben jártak. Ezt az online kérdőívet az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni.

Azoknak a beutazóknak, akik az érkezésük előtti 14 napban olyan országokban jártak, amelyek nem szerepelnek a karanténelőírás alól mentesített országok listáján, Nagy-Britanniában továbbra is elkülönítésbe kell vonulniuk. Nekik addig kell karanténban tartózkodniuk, amíg nem telik el 14 nap attól a naptól számítva, amikor elhagyták a mentesítési listán nem szereplő országokat.

A mentesített országok közül Skócia által kihúzott Spanyolország továbbra is rajta van azoknak az országoknak a listáján, amelyekből karanténkötelezettség nélkül be lehet utazni Angliába, Walesbe és Észak-Írországba.

A brit közlekedési minisztérium pénteken bejelentette, hogy a Szerbiából érkezők Angliába sem utazhatnak be karanténkötelezettség nélkül, és ezért a kormány levette Szerbiát az elkülönítési kötelezettség alól mentesített országok listájáról.

A skót kormány 57 ország - köztük Magyarország - esetében tekinti Skóciára is érvényesnek a brit kormány karanténmentességi döntését: Szerbiát és Spanyolországot kihúzta listáról. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök indoklása szerint e két ország esetében továbbra is "aggodalomra ad okot" a Covid-19-járványt okozó új koronavírus elterjedtsége.

A brit közlekedési minisztérium által összeállított listán - 14 brit tengerentúli terület mellett - 59 olyan ország szerepel, amelyek esetében London péntektől feloldotta az Angliába beutazókra érvényes, 14 napos elkülönítést előíró karanténszabályozást. Pénteken az Egyesült Királyság nemzetei közül Wales és Észak-Írország is átvette az eredetileg csak Angliára összeállított listát.

Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Nagy-Britanniába beutazók karanténkötelezettsége. Szerbiát, amely eredetileg szintén szerepelt a karanténelőírás alól mentesített országok között, a brit kormány már pénteken le is vette a listáról.

