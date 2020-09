Kásler: 20 százalékos ágykapacitás felszabadítására utasította a kórházakat

A humán erőforrások minisztere szerdán utasította a fekvőbeteg-ellátókat: tartalékoljanak újabb üres ágyakat, hogy szükség esetén azokon koronavírus-fertőzötteket tudjanak ellátni. A kórházi vezetőknek péntekig kell visszajelezniük a tárcának, hogy megoldották-e a feladatot - tudta meg a Népszava.

Kásler levelet írt a kórházaknak. Fotó: Pixabay Kásler levelet írt a kórházaknak. Fotó: Pixabay

A miniszter óvatossága összecseng azzal, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint az ország több nagyvárosában ismét emelkedik a szennyvízben a vírus örökítőanyagának koncentrációja. (Ma pedig minden csúcsot megdöntött a fertőzöttek száma). Ezt tapasztalták Békéscsabán, Budapesten, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pécsen és Székesfehérváron is. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

A járványügyi hatóság szerint ezek az eredmények arra utalnak, hogy az ország nagyobb részén megindult a vírus közösségi terjedése. Tegnap 301 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, és egy idős beteg elhunyt. Kásler Miklós levele, miszerint a kórházi ágyak húsz százalékán nem lehet beteget fogadni, eltérően érinti az intézményeket.

A lap szerint van olyan kórházi vezető, akinek az ágyak ürítése nem okoz gondot, mert férőhelyeinek még mindig csak a 60-65 százaléka foglalt. Másutt viszont – miután szeptembertől már nem átlag-, hanem már teljesítmény-finanszírozást kapnak az intézmények – , feltöltötték az ágyakat, beindították a műtőket. Ezeken a helyeken Falus Ferenc egykori országos tisztifőorvos szerint a miniszter levele gyakorlatilag betegfelvételi zárlatot jelent. Azt pedig, hogy nem is küldhetnek haza senkit, megint megoldhatatlan helyzet elé állítja az intézményvezetőket.

Az ismét lefékezett kórházi ellátás egyértelműen növeli majd az eladósodást is. Hiszen ha kevesebb beteget kezelhetnek, akkor kisebb összegű lesz az érte járó közfinanszírozás is, miközben a költségeik nőnek. Az ágyakon ellátható betegek számát nem csak a miniszteri levél, de Orbán Viktor miniszterelnök kórházfestési programja is szűkíti. A miniszterelnök január kilencedikén jelentette be, hogy a három évnél régebben fölújított kórházakban minden kórtermet, várótermet és az ahhoz kapcsolódó minden szociális teret korszerűsíteni kell, és amíg ez nem történik meg, addig másfajta fejlesztéseket a kormány nem tud támogatni.

A fővárosi kórházakban ez a felújítássorozat is most kezdődik. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) már megkezdte az egyeztetéseket, hogy hol, melyik intézményben mit fessenek újra. A munkát a jövő év végéig be is kell fejezni. Csakhogy, ha jönnek a festők, időről időre szabaddá kell tenni kórtermeket, ez pedig tovább apasztja a gyógyításra használható ágyak számát.