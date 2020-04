"Katasztrófa" az amerikai kiskereskedelemben - soha nem látott zuhanás márciusban

A vártnál is nagyobb mértékben csökkent a kiskereskedelmi forgalom márciusban az Egyesült Államokban a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau szerdai jelentése alapján. Az esés mértékére nem volt példa az adatok 30 éves gyűjtésének történetében.

A kiskereskedelmi szektor több mint harmincezer dolgozótól vált meg a tavalyi év során, és idén is ez a trend folytatódott, már a koronavírus okozta válság előtt is.

Minden jel szerint különösen a ruházati kiskereskedők készülhetnek arra, hogy keresletük jelentős része soha nem tér vissza: akár 40 százalékkal is kisebb lesz a nyári, szünidei kereslet a tavalyinál.

De még ha visszatér is a kereslet, sok kereskedőnek már túl késő lehet, főleg azoknak, akik már korábban is küszködtek a bevásárlóközpontok forgalmának csökkenése, az online kereskedelem térnyerése miatt.

Katasztrófa a kiskereskedelemben (Forrás: New York Times)

A New York Times egyenesen katasztrófának minősítette a március havi adatokat, amelyre nem volt példa az adatok rögzítésének megkezdése, azaz mintegy 30 éve. Sucharita Kodali,a Forrester Research elemzője szerint talán a valaha volt legrosszabb havi adat lesz az áprilisi. Ezt megelőzően a legrosszabb hónapot 2008-ban, a pénzügyi válság során mérték: akkor közel 4 százalékos volt a visszaesés.

