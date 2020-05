Két koronavírus-gyorsteszt is használhatatlan, de most jött egy 99,5 százalékos pontosságú

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház után várhatóan a közeljövőben több hazai intézmény is megkezdi majd az új típusú koronavírus tesztelést - közölte az országos kórházfőparancsnok-helyettes.

Hangsúlyozta, hogy a fertőzést okozó vírus RNS-ének aktuális jelenlétét nagy biztonsággal kimutató, de speciális felszerelést és szakértelmet kívánó molekuláris biológiai PCR alapú tesztek mellett egyre nagyobb igény mutatkozik a lezajlott betegséget és a lehetséges védettséget is igazoló, egyszerűbben kivitelezhető szerológiai teszt iránt. A tesztek fejlesztése sok időt és komoly technológiai hátteret igényelt, mivel elvárás volt, hogy kizárólag a keresett vírusra adott immunválasz során termelődött antitestekkel mutasson pozitivitást, viszont azok jelenlétében mindig.

Bedros J. Róbert hozzátette: a már lezajlott fertőzést és feltehetően a védettséget igazoló SARS-CoV-2 IgG Assay teszt alkalmazásának nemcsak egészségügyi, járványügyi, hanem a gazdasági vonatkozásai is jelentősek lehetnek.

