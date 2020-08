Kiábrándító ábrák a magyar koronavírus-járványról

Időről időre a friss adatok mögé tekintünk, és ha említésre méltó részletre bukkanunk, Olvasóinknak is megmutatjuk az aktuális helyzetet. Most ismét ilyen történt.

Miután kiderült, hogy az elmúlt 24 órában nagyon rég nem látott számban azonosítottak koronavírus-fertőzötteket Magyarországon, már sejteni lehetett, hogy a részletesebb adatok között is található olyan információ, ami aggodalomra adhat okot.

Az elmúlt hetekben már megszokhattuk, hogy 10-20 helyett inkább 30-40 környékén mozog az újonnan diagnosztizált fertőzöttek napi száma hazánkban, most azonban egy újabb szintlépés jelei kezdenek megmutatkozni.

Igaz, az országosan azonosított 73 új fertőzött lehet csak egy átmeneti megugrás, de az elmúlt hetek trendjét tekintve mintha lassan kezdenénk tényleg ráfordulni arra a bizonyos második hullámra. És egyáltalán nem ördögtől való feltételezés, hogy az iskolakezdés csak rágyorsít erre a folyamatra. De térjünk vissza a mai adatokhoz.

A 73 új fertőzöttnek közel felét Budapesten azonosították: 35 főt. Ez annyira kiugró érték, hogy legutóbb ilyenre május első napjaiban volt példa. Május 2-án azonosítottak ennél több fertőzöttet, 40-et. Ezzel párhuzamosan Pest megye továbbra is állja a sarat, hiszen mindössze 8 fertőzött lakik itt. A régióban egyébként annyira stabil a helyzet, hogy május 22-e óta csak egyszámjegyű a napi esetszám.

Vidéken ugyanakkor augusztus első napjaiban kezdett romlani a járványhelyzet; ekkorra kezdett emelkedni a napi esetszám, ami ma már napi 15-20 közötti számot jelent.

A kedvezőtlen irányba forduló folyamatok a 7 napos gördülő átlagot mutató ábránkon mutatkozik meg a legszembetűnőbben. Az elmúlt 24 óra adata ráadásul távolró nézve sem javított a képen, sőt! Az országos átlag mára 35-ről 41-re ugrott, aminél magasabbra még a korlátozások idején, május 8-án volt példa (45). Budapesten ma már átlag napi 17 esetről beszélhetünk, aminél többre legutóbb május 8-án volt példa, és vidéken is 17-ről 19-re ugrott az átlag.

Az adatok között viszont egy pozitív változásra is felfigyelhetünk. A 24 óra alatt elvégzett mintavételek száma is csúcsra ugrott. Az elmúlt időszak 2000 körüli tesztszáma mára 4625-re emelkedett. Ennél többre legutóbb június 17-én volt példa, akkor az 5600-at is meghaladta az elvégzett tesztek száma.