Kiderült a matek: ennyivel került többe Magyarországnak a gáz

Júniusban a holland terméktőzsde irányadó, két hónappal korábbi áránál közel 8 százalékkal drágábban vehette Magyarország az oroszoktól a földgázt – számította ki a Népszava a KSH külkereskedelmi adatbázisa alapján.

A számítás szerint Magyarország átlagosan 1069 eurót fizethetett az oroszoknak a földgáz ezer köbméteréért. Ez az orosz gáztarifánk viszonyítási pontjának tekinthető TTF holland gáztőzsde szintén irányadó, két hónappal korábbi, 992 eurós áprilisi átlagárát 7,8 százalékkal haladja meg.

Durván megfizetjük a felárat. Fotó: Pixabay Durván megfizetjük a felárat. Fotó: Pixabay

A lap megjegyzi, hogy mivel a képlet alapján az orosz gáztarifa további négy hónapra előre becsülhető, a júliusi és az augusztusi TTF alapján most szeptemberben, illetve októberben még durvább gázköltségekre lehet számítani. Adatbázisuk szerint egyébként 2017 vége óta az oroszok átlagfelára 7,8 százalék, ami tehát szinte pontosan megegyezik a júniusi szinttel. De orosz gáztarifánkat az egyazon havi, irányadó tőzsdei árral összevetve sem sokkal rózsásabb a kép. Júniusra vonatkozóan ugyanis így "csak" 1,6 százalékos felár jön ki.

Az oroszoknak júniusban kifizetett ár köbméterben, átszámolva 412 forint. E mérték talán úgy tehető közérthetőbbé, hogy a köbméterenként mintegy 101 forintos, "rezsicsökkentett" lakossági gáztarifában ugyane tételt 50 forinton tartják nyilván - magyarázzák a matekot. Ez azt jelenti, hogy az orosz gáz beszerzését és lakossági értékesítését is végző, állami MVM három hónapja minden egyes köbméteren bukott vagy 312 forintot, vásárlásai során a termékért kapott ár több mint nyolcszorosát kifizetve.

Ennek a következménye úgy az egyes ágazatokra kivetett extraadó - amivel a kormány az MVM-hiány betömését szolgáló, 700 milliárdos rezsialapot képezne -, mint a lehető legtöbb hazai gázfogyasztó eltiltása a „rezsicsökkentett” ártól, illetve a lakosság átlagfogyasztáson felüli díjának augusztus 1-i meghétszerezése is.

A KSH-adatbázis szerint Magyarország júniusban összesen 158 milliárd forintot fizetett ki az orosz gázért. Ugyanezt a 385 millió köbmétert a tőzsdén megvásárolva kétmilliárdot takaríthattunk volna meg.

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a valószínűsíthető képlet alapján orosz gáztarifánk további négy hónapra előre becsülhető, a júliusi és az augusztusi Ttf alapján most szeptemberre, illetve októberre még az eddigieknél is horrorisztikusabb gázköltségek borítékolhatók. Eszerint, míg az első fél év során, kisebb-nagyobb kiugrásokkal, de a Ttf ezer köbméterenként ezer euró környékén állt be, addig júliusban az érték 1684, augusztusban pedig 2305 euróra ugrott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán ünnepélyesen bejelentette, hogy Oroszország szeptemberben a hosszú távú szerződésben lekötött mennyiséget naponta legfeljebb 5,8 millió köbméterrel megfejeli. Bár a szerződéses mennyiséget nem tette közzé, a júniusban leszállított, 385 millió köbmétert alapul véve a szeptemberben várható mintegy 560 millió köbméter orosz gázért, a piachoz képest 7,8 százalékos felárral számolva 420 milliárdot fizethetünk.

Ha marad ez a mennyiség, akkor csak októberben Magyarország körülbelül 560 milliárddal támogatja majd Oroszország Ukrajna elleni háborúját.