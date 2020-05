Kiderült: ennyit szán az Orbán-kormány munkanélküli ellátásra

A 217 milliárd forintos éves kiadásból kiinduló becslésünk szerint komolyan megugró munkanélküliségre készül a kormány. Az álláskeresési járadék átlagos havi összege a februári adatokból levezetve 155 ezer forint lehetett. Ha ezt feltételezzük az előttünk álló hónapokra is, akkor

A kormány a szokásoknak megfelelően elküldte az Európai Bizottságnak a frissített konvergenciaprogramját, mely az eddig ismertnél nagyobb hiánnyal, 3 százalékos gazdasági visszaeséssel és potenciálisan elmaradó beruházásokkal számol. A 2020-2024-es időszakra vonatkozó prognózisok a főbb makrogazdasági számok mellett más információkról is árulkodnak - írja laptársunk, a Privátbankár.hu .

