Kiderült: erre a szokatlan lépésre készül Kovács Zoltán

Új podcastot indít a Magyarország iránt érdeklődő külföldi közönségnek „The Bold Truth About Hungary” címmel Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton Facebook oldalán és a Twitteren azt írta, hogy meghívott vendégeivel a hagyományos kormányzati kommunikáció nyújtotta kereteket némileg átlépve mutatják majd be a magyar álláspontot.

Kovács Zoltán az MTI-nek elmondta: az elmúlt 12 évben oly sok formában próbálták elmondani, hogyan vélekedünk és gondolkodunk a világról, a politikáról, mégis sokan úgy tesznek, mintha nem értenék.

Next week I'm launching a new podcast entitled "The Bold Truth About Hungary".



With my distinguished guests, we will venture beyond traditional government communications to present the Hungarian position on a wide array of hot-button issues.



Join us, it will be worth it!