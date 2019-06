Kiderült, miért nem lesz olcsóbb a zöldség a piacokon

Nem, vagy mérsékelten megy át az áfacsökkentés az élelmiszerárakon, egyébként is a gazdagabbak többet fogyasztanak ebből a termékkörből, ezért nem erőlteti az áfa csökkentését az alapvető élelmiszerek esetében a Pénzügyminisztérium - foglalható össze a tárca államtitkárának véleménye, melyet portálunk kérdésere fejtett ki a mai tájékoztatóján.

Izer Norbert adóügyi államtitkár az adócsomag benyújtása apropóján beszélt a törvényjavaslatról. Mint mondta, az elmúlt években az adócentralizáció mértéke 39.3 százalékról 38.4 százalékra csökkent, az adóék mértéke pedig az utóbbi két évben a legnagyobb arányban mérséklődött az OECD-országok között, megelőztük Észtországot és az USA-t is. Erős mezőny - tette hozzá az államtitkár.

Nem látszik meg az árukon az áfacsökkentés. Nem látszik meg az árukon az áfacsökkentés.

Szó esett az általános forgalmi adó csökkentéséről is, amivel kapcsolatban portálunk megkérdezte, miért csak a szálláshely-szolgáltatás adóját vágják vissza jövőre 5 százalékra, miközben a lakosság fogyasztásában meghatározóbb az élelmiszer. Izer Norbert szerint például azért, mert a tapasztalatok szerint nem minden termék esetében gyűrűzött át az árakba az áfacsökkentés. Példaként a tojást említette, ahol valóban az történt, hogy az átsorolás ellenére nem mérséklődtek az árak sőt, a piaci ellátási zavarok miatt emelkedtek. Hozzátette, hogy már a magyar lakosság is egyre nagyobb számban veszi igénybe a belföldi szálláshelyek szolgáltatásait, így az adócsökkentés hatását ők is érezni fogják.

Mfor-vélemény:Tegyük hozzá, a kereskedők is hajlamosak voltak lenyelni a különbözetet. Ami pedig az áfacsökkentés átengedési hajlandóságát illeti, a szálláshely-szolgáltatáshoz közelebb álló vendéglátásban sem érvényesült az adómérséklés (erre az anomáliára pont a Pénzügyminisztérium hívta fel a figyelmet egy tavalyi jelentésben) az ételek, italok nem lettek olcsóbbak, a befolyó többletbevételt a működtetésre - bérekre - fordították az éttermek. Mivel a turizmusra ugyanúgy igaz a vészes munkaerőhiány, itt sem garantált, hogy a kisebb áfa miatt olcsóbb lesz a szolgáltatás. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az elmúlt években jelentős szállodafejlesztés indult a kiemelt turisztikai térségekben, melyek mögött jórészt a NER-hez köthető üzletemberek állnak, akiknek viszont kapóra jön az alacsonyabb adó.Az államtitkár másik érve szerint a gazdagabbak több élelmiszert fogyasztanak, ezért sem alkalmas az áfacsökkentés a szociális célok megvalósítására. Ezzel is lehet vitatkozni, mert ugyanakkor a szegényebbek fogyasztásában, kiadásaiban arányában meghatározóbbak ezek a termékek.

A tárca álláspontja szerint tehát azért nem élvez most (az elmúlt években azért volt erre példa, lásd tej, hal, csirke esetében) prioritást az élelmiszer áfájának csökkentése, mert azzal nem lehet elérni a kívánt szociálpolitikai célt. Vagyis ebben a körben hatástalan lehet egy ilyen intézkedés.