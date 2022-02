Kiderült mit vár Brüsszel – nem sok jóra számíthatunk a boltokban

Az Európai Bizottság aktuális gazdasági prognózisában nem történt gyökeres változás a Magyarországot illető adatokban. Rossz hír, hogy a Bizottság továbbra is erőteljes pénzromlással számol, a prognózisuk szerint 5,4 százalékos lehet idén a magyar infláció. Ez egyébként meghaladná a KSH által a 2021-es évre mért értéket, ami nem kecsegtet túl sok jóval a lakosság számára. Mindez ugyanis azt jelenti, hogy nagyon sok termék és szolgáltatás drágulhat jelentős mértékben idén.

Az inflációt ugyanis elvileg számottevően csökkentik olyan tételek, mint a bázishatásból kikerülő drasztikus adóemelés, ami tavaly januárban és áprilisban erősen megdobta a dohánytermékek árát. Hasonló a helyzet az üzemanyagokkal is, hiszen az árstop az inflációs kosárban is érezteti majd a hatását. Ugyanakkor a fogyasztói árak emelkedése szempontjából várhatóan jóval kisebb jelentősége lesz a hat alapvető élelmiszer árára bevezetett maximált árnak. Összességében viszont, amennyiben a Bizottság prognózisa bejön, akkor számos más termék fog a tavalyinál is jobban drágulni.

Míg az inflációs várakozás sok örömre nem ad okot, a jelentésben foglalt gazdasági növekedés annál inkább. Tény, hogy a kormány is hasonló mértékű GDP bővülést vár, tehát bombameglepetésről nincs szó, ugyanakkor a Bizottság 5 százalékos növekedésről szóló előrejelzése azt jelenti, hogy a magyar gazdaság végképp lezárra magáról a járvány okozta korábbi sokkot és a pandémia előtti szintet bőven meghaladva stabil növekedést tud felmutatni.