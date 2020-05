Kiderültek a pontok: a legtöbben bejutottak a választott középiskolába

Idén több mint 97 ezer tanuló felvételizett középiskolába - derül ki az Oktatási Hivatal honlapjáról. Közülük 83.775 fő nyolcadik, 7.854 fő hatodik és 5.443 fő negyedik évfolyamos diák felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe.

Jó hír, hogy a nyolcadikosok 96,3%-a (80.684 fő) nyert felvételt valamelyik középfokú oktatási intézménybe. A felvettek 75,1%-a (60.560 fő) az első helyen beírt iskolába került be, 92,8%-a (74.878 fő) pedig az első három helyen megjelölt területek egyikén folytathatja tanulmányait. A tanulók 35,8%-a (28.860 fő) gimnáziumi, 42,1%-a (33.971 fő) szakgimnáziumi (technikumi), 20,3%-a (16.409 fő) szakközépiskolai (szakképző iskolai), 1,4%-a (1.157 fő) szakiskolai, 0,4%-a (287 fő) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre jutott be.

A döntő többség így örülhetett a középiskolai felvételije eredményének. Képünk illusztráció: Pixabay A döntő többség így örülhetett a középiskolai felvételije eredményének. Képünk illusztráció: Pixabay

Szép az arány a gimnáziumba felvételizett és be is került diákoknál is. A 6 évfolyamos gimnáziumba felvételt nyert tanulók száma 4.644, közülük 3.961 főt (85,3%) az általa elsőnek megjelölt helyre vettek fel. 8 évfolyamos gimnáziumba 3.165 fő jutott be, közülük 2.798 fő (88,4%) tanulhat tovább az elsőnek megjelölt helyen.

Azzal, hogy a középiskolák április 30-ig értesítették a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról, véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Mindez azt is jelenti, hogy az iskolák honlapjára is felkerültek a felvett tanulók kódjai, legalábbis az általunk szúrópróbaszerűen megnézett középiskolákén mindenhol megtaláltuk a listát.

Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be középfokú iskolába, 2020. május 11-én rendkívüli felvételi kezdődik. Az Oktatási Hivatal várhatóan május első felében teszi közzé honlapján, az oktatas.hu-n a rendkívüli felvételi eljárást megszervező nevelési-oktatási intézmények listáját. Az érintett 3.091 diák (az általános eljárásban résztvevők 3,7%-a) a rendkívüli felvételire közvetlenül a középiskolákban jelentkezhet.

Az eduline.hu utánajárt, és kiderült, a középiskolai felvételinél is lehet fellebbezni, ha nem a kiválasztott iskolába sikerült bekerülnie valakinek. A kérelmet annak a középiskolai fenntartónak kell benyújtani, amelynek a döntésével nem ért egyet a diák. A kérelmeket június 1-jéig elbírálják, s ha a kérvényező tankötles, e döntésről értesíteni kell azt az iskolát, ahová addig járt.