Kiírták az egykori balatonkenesei T-kom hotel felújítására a közbeszerzést

2020 májusában még a válaszonline.hu cikke gyűjtötte össze annak a több, mint negyven tételből álló, a NER bábáskodásával átalakuló Balaton-parti fejlesztést, amelynek egyik tétele az egykori T-kom szálloda átalakítása.

A mára már Kenese Bay Garden Resort & Conference Hotelre keresztelt balatonkenesei szálloda átalakítására 2021. december 31-ig lehet pályázni. A projekt támogatása is a Kisfaludy 2030-ból történik, ennek mértéke a projekt elszámolható összköltségének 55 százaléka, a fennmaradó 45 százalékot az Ajánlatkérőnek saját forrásból kell biztosítania.

Új tulajdonosai lettek a hotelt birtokló Tamburmajor Kft-nek. Fotó: youtube Új tulajdonosai lettek a hotelt birtokló Tamburmajor Kft-nek. Fotó: youtube

A kivitelezőnek 16,5 hónap alatt kell majd felújítania a közel 25 ezer négyzetméter telken álló 10 ezer négyzetméteres épületegyüttest (szállodát, konferencia- és apartmanépületeket), valamint a hozzá tartozó tóparti területeket, parkolókat. Az átalakítás során 160 vendégszoba és ugyanennyi parkolót alakítanak ki. A főbejárat előtt pedig egy úgynevezett drop-off zóna kialakítása is követelmény az érkező és távozó vendégek kiszolgálására, ahol két darab akadálymentes parkoló is helyet kap.

A tervek között szerepel az is, hogy a belső élménymedencét átalakítják, a kültéri medencét belülről is megközelíthető új kiúszóval kötik össze, és a belső gyermekmedencén kívül egy külsőt is építettnek. A wellness-részleg szauna-világgal és masszázs-kezelőkkel egészül majd ki.

Az egykori T-kom szállodának 2019-ben lett új tulajdonosa a Fidesz és a kormány rendezvényeit biztosító Valton Security-főnök (Varga Lajos és társai), pontosabban az általuk alapított Tamburmajor Invest Kft.