Kijevből már menekülnének, Kárpátalja még csendes

Az orosz-ukrán konfliktus egyelőre nem érezteti a hatását Kárpátalján, bár az ott élők maguk sem tudják igazán eldönteni, kell-e készülniük egy esetleges háborúra.

Kaszó Lajos Sárospatakon dolgozik zenetanárként. Ungvárról költözött át néhány éve. Jelenleg kétlaki életet él, mert a felesége a határ túloldalán maradt.

„A hét végén otthon voltam, de semmit sem érzékeltem az orosz-ukrán feszültségből. Az emberek ugyanúgy élik a mindennapjaikat, a boltokban nyoma sincs felvásárlási láznak. A határőröket sem fegyverezték fel.” – érzékeltette a helyzetet lapunknak az egykori Ungvári Dixieland Band alapító tagja.

Azt is mondta: nem szeretne tévedni, de szerinte senki sem számol komolyan azzal, hogy valóban kitörne a háború. Legalábbis Kárpátalján. Feltűnt viszont neki, hogy az elmúlt napokban a megszokottnál több autó mozgott Ungvár utcáin, és azt is hallotta, hogy északabbra, Lembergben is nagyobb a sürgölődés.

„Ott már közel a lengyel határ, ha a helyzet úgy hozza, onnan megindulhatnak az emberek nyugatra. Kijevből is többen vagy már elindultak, vagy készülődnek. Pár napja felhívott a lányom (Syuzanne Kaszo zongoraművész – a szerk.) kijevi professzora, hogy ha kitör a háború, be tudnánk-e a családjával fogadni Ungváron, ami arra utal, az ukrán főváros lakói nem annyira nyugodtak. Természetesen igent mondtunk.” - számolt be a tanár.