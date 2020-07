Kivonul a Tesco Magyarországról is?

Megint felvetődött, hogy kivonulhat a Tesco Magyarországról is. A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland és több Lidl lehet.

Nemrégiben a Next.gazeta.pl-hez küldött nyilatkozatban Dave Lewis arról beszélt, hogy a Tescónak a cseh, a magyar és a szlovák tevékenységére kell koncentrálnia, és ezt segítenie kellett volna, hogy a lengyel piacot feladták. A legyen leányvállalatért, amelyben 301 áruházat, az elosztóközpontot és a vállalat ottani székhelyét is érintette, 900 millió zlotyt (72 milliárd forint, valamivel több mint a budapesti Megyeri híd ára) fizetett a vevő, írja a Napi.hu.

A terveket a cég sajtóirodája cáfolta, de vannak olyan körülmények, amelyek valószínűvé teszik a londoni elemzők előrejelzéseit. Egyfelől Lewis az utóbbi években többször is tagadta, hogy visszavonulnak Lengyelországból, ám a lengyel Tesco katasztrofális pénzügyi eredményei végül rákényszerítették, hogy elismerje: nincs tovább , és eladják leányvállalatot a dán Salling Groupnak.

