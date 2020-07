Kormánybiztos lett a 13. leggazdagabb magyar

Wáberer György - aki egyébként a 13. leggazdagabb magyar a napi.hu 2020-as összeállítása szerint - lett a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke is, miután Héjj Dávid társadalmi és kormányzati egyeztetésekért felelős miniszterelnöki biztos lemondott a címről és a tanácsból is kilépett.

A kormányhatározatból kiderül: Wáberer György dolgozza ki a térség fejlesztésére vonatkozó koncepciót és közreműködik a végrehajtásban is. Ennek keretében egyebek mellett összehangolja a térséget érintő projekteket, együttműködik az önkormányzatokkal és kormányhivatalokkal és közreműködik a a Tokaji Borvidéket érintő kormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásában is.

