Koronavírus a világban: 6 ezer új áldozat 24 órán belül

A világon 17 297 276 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 673 171, a gyógyultaké pedig 10 132 579 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban még 17 029 155 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 667 011, a gyógyultaké pedig 9 948 163 volt. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

