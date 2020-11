Koronavírus: decemberben kezdődhet a német lakosság oltása

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A 99 éve alapított cégnek köszönhetően Dessaut sokkal jobban ismerik a világban, mint ahogy a németek többsége gondolja - jegyezte meg Jens Spahn. Elmondta, hogy a már a célegyenesben tartó vakcinák révén legkésőbb 2021 elején vagy akár még decemberben elkezdődhet a lakosság oltása. A miniszter erről egy hétfőn megjelent lapinterjúban is beszélt, kiemelve, hogy minden bizonnyal lesznek olyan oltóanyagok, amelyek szállításához és tárolásához nem szükséges különleges hűtőberendezés, ezért akár a háziorvosi rendelőkben is beadhatók.

Ez a 30 millió euró "jól befektetett pénz, beruházás a jövőnkbe", amely a vakcinafejlesztések sikeréhez fűződő megalapozott remények hatására egyre kevésbé tűnik riasztónak. Az IDT Biologika vakcinájának klinikai tesztelése és engedélyeztetése várhatóan 2021-ben fejeződik be - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy komoly nemzetközi érdeklődés övezi a társaság fejlesztés programját.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!