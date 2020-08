Koronavírus: itt vívná a második csatát a kormány

A kormány azonban már láthatóan készül a második csatára is. "A vírussal szemben az első csatát megnyerte a kormány" - írta az államtitkár, de nyár elején maga a kormányfő is többször megfogalmazta ezt a megállapítást. Hogy hol és milyen fronton fog zajlódni a második csata, azt Schanda Tamás árulta el:

A kérdést Kásler Miklós emberi erőforrás miniszternek címezte, sőt az Palkovics László, innovációs és technológiai miniszternek is feltette. A válasz utóbbi kollégájától érkezett, ám Schanda Tamás, ITM-államtitkár soraiból végül semmi sem derül ki a szabadságok vonatkozásában.

A koronavírus-járvány hazai megjelenését követően tavasszal minden a feje tetejére állt, talán a munkájukat elvesztők mellett azok számára is kihívást jelentettek a korlátozásokkal teli hónapok, akiknek megmaradt a munkája. Ha ugyanis a munkavégzést nem lehetett home office-ba átültetni, a cégek sokszor a szabadságok kiadásával operáltak. De hasonló helyzetbe kerülhettek azok is, akiknek iskolás korú gyerekeik voltak. Számukra a digitális oktatásban való részvétel okozthatott plusz nehézséget a mindennapokban.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!