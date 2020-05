Koronavírus: kedvezőtlen fordulat Magyarországon

Magyarországon vasárnap reggelre 50-nel emelkedett a fertőzöttek létszáma, miközben a gyógyultaké és a halottaké is tovább nőtt. A számok alakulása összességében azonban most egy öt napos pozitív trend megtöréséhez vezetett. Mint arról az egyes mérföldköveknél eddig is beszámoltunk, a hazai fertőzés mértékéről pontosabb képet ad az aktív betegek száma, vagyis a teljes fertőzöttszámot csökkentjük a már gyógyultakéval és az elhunytakéval.

Hazánkban ez a szám kedd óta folyamatosan mérséklődött, ami kifejezetten pozitív jelzés a járványhelyzetről. Ez a trend azonban most tört meg, vasárnapra 1904-ről 1917-re emelkedett az aktív betegek száma. Ám, ahogy az első csökkenésnél is jeleztük, egy fecske ezúttal sem csinál nyarat, tehát jelenleg még az sem kizárható, hogy csak egy egyszeri emelkedés szemtanúi vagyunk.

A területi adatok alapján egyébként az is látható, hogy mindezért nem a gócpontnak tartott Budapest és Pest megye felelős, a vidéki adatok alakultak úgy az elmúlt 24 órában, hogy az országos számot is kedvezőtlen irányba tolták. A középső régióban 1178-ról 1172-re tovább mérséklődött az aktív esetek száma, vidéken ellenben 726-ról 745-re emelkedett a szám.