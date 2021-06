Koronavírus: kevés áldozat volt a hétvégén

A hétvégén összesen 255 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 045 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A friss adatok szerint a mintavételek valamivel több, mint egy százaléka esetén volt kimutatható a fertőzés, így ez a statisztika is a helyzet javulását jelzi.

Elhunyt 21 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 925 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 730 588 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 46 532 főre csökkent. 406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltások terén úgy tűnik, hogy az első oltás iránt mérsékelt az érdeklődés, hiszen két nap alatt 17383 embernek adták be a koronavírus elleni vakcinát. Ugyanakkor a második oltás terén továbbra is dinamikusan növekvő számokat láthatunk. A beoltottak száma 5 342 379 fő, közülük 4 208 619 fő már a második oltását is megkapta. Vélhetőleg a 6 milliós szintet a nyár folyamán már nem fogja elérni az oltást felvevők száma, ugyanakkor a gyerekek oltási programjának beindításával az 5,5 milliós szint vélhetőleg meglesz.