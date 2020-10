Koronavírus: soha nem voltunk még ilyen közel a védőoltáshoz

Ha minden jól megy, akkor a biztonságos és hatékony koronavírus elleni vakcina első adagjai valószínűleg december végén vagy január elején válnak elérhetővé egyes, magas kockázatú amerikaiak számára - mondta csütörtökön Anthony Fauci, az Egyesült Államok járványügyi főszakértője.

Fauci az Egyesült Államokban nagyjából azt a szerepet tölti be, mint Magyarországon Müller Cecília, azzal a lényeges különbséggel, hogy ő számos alkalommal ellentmondott az elnöknek, illetve korrigálta Donald Trump értelmezhetetlen vagy ellentmondásos kijelentéseit. A mostani bejelentése éppen azért is tekinthető irányadónak, mert korábban nem erősítette meg az elnök által többször hangoztatott kijelentést, mely szerint még az elnökválasztás előtt meglesz a vakcina. Miután azt jövő kedden tartják, immár kijelenthető, hogy addig biztosan nem lesz meg az oltóanyag.

Célegyenesben a tesztek

Anthony Fauci, aki az Országos Allergia és Fertőző Betegségek Intézetének (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) igazgatója csütörtök este a Twitteren és a Facebookon tartott élő chatben azt mondta, hogy a Pfizer és a Moderna jelenlegi előrejelzései alapján az amerikaiak valószínűleg decemberben megtudják, hogy mikor lesz biztonságos és hatékony oltás.

A fent említett két társaság a klinikai vizsgálatok utolsó fázisában tart, így reális esély van arra, hogy ezek a következő hetekben sikeresen lezárulnak. A vizsgálatokat a fenti két gyógyszercég még júliusban megkezdte, és az azóta napvilágot látott információk szerint több tízezer embert vontak be a tesztekbe. Külön szerencse, hogy ennél a két vállalatnál a vizsgálatok közben nem volt fennakadás. Ahogy arról korábban beszámoltunk, két másik gyártó, az AstraZeneca és a Johnson and Johnson esetében – amelyek szintén a harmadik fázisban tartanak a tesztek során – rövid időre fel kellett függeszteni a teszteket, mert volt olyan alany, akinél problémák adódtak.

Ugyanakkor éppen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit gyógyszergyár által közösen kifejlesztett vakcina kapcsán jelent meg a napokban olyan információ, hogy az oltóanyag immunissá teheti az időseket a koronavírussal szemben, ami, ha valóban igaz, akkor komoly áttörésnek számít a kutatásoknál. Arról nem is beszélve, hogy a járvány szempontjából az akut betegségekben szenvedők mellett az idősek a leginkább veszélyeztetettek.

A Moderna a szállításokra készül

Csütörtökön publikálta negyedéves eredményét a Moderna, amelynek vezetője ennek apropóján megszólalt. "Aktívan készülünk az mRNA-1273 bevezetésére, és számos szállítási megállapodást kötöttünk a világ kormányaival" - hangsúlyozta Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója sajtóközleményben. Utóbbi egyébként a bevételekben is tükröződik, hiszen máris 1,1 milliárd dollárnyi összeget kapott a megrendeléseket leadó kormányoktól.

Emellett azt is jelezték, hogy a Moderna előkészíti a lehetséges koronavírus elleni vakcina globális bevezetését. Ennek keretében csatlakoznak az Egészségügyi Világszervezet által támogatott COVAX kezdeményezéshez is, amelynek célja, hogy a szegényebb országokba is eljusson az oltóanyag. Ezt olyan módon próbálják megvalósítani, hogy a vakcinák esetében többszintű árazást alkalmaznak. Korábban a Moderna azt közölte, hogy az oltás ára 32 és 37 dollár között lesz, de azt is hozzátették, hogy nagyobb volumenű megállapodások esetén ennél alacsonyabb lesz a szer ára.

A társaság vezetői az mRNA-1273 szer kapcsán annak tárolásáról is beszéltek. Ez már csak azért is fontos, mert korábban a logisztikai szakértők azt emelték ki, hogy korábban soha nem tapasztalt szállítási és tárolási kihívás elé néznek. A Moderna vezetői szerint az általuk fejlesztett oltóanyagot -4 Fahrenheit (-20 C) hőmérsékleten kell tárolni, ezen a hőfokon viszont fél évig nem lesz károsodása a vakcinának. Ez a szakértők szerint könnyebben biztosítható, mint a Pfizer szere esetén előírt – 94 F (-70 C), ezt ugyanis akár a szállítás, akár a tárolást figyelembe véve az előrejelzések szerint problémamentesen csak a fejlett országokban tudják megoldani.

A Moderna harmadik negyedéves számaiból egyébként az derült ki, hogy a vállalat számára is létszükség az oltóanyag mielőbbi engedélyezése. A cég árbevétele ugyanis 157,9 millió dollár volt, amivel szemben 233,6 millió dolláros, vagyis részvényenként 59 centes veszteség állt. Ez jóval nagyobb, mint amit az elemzők előzetesen jeleztek, a konszenzus ugyanis papíronként 43 centes veszteségről szólt.