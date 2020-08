A magyar bajnokságok idén magyarok bajnoksága lesz? Mi lesz az idegenlégiósokkal a járvány idején?

Miközben a kormány mindenkit arra biztat, hogy belföldön nyaraljon, ezzel is megakadályozva azt, hogy bárki behurcolja a koronavírust hazánkba, a sport területén nincsenek hasonló megkötések és kérések. Több sportágban is rengeteg olyan játékost foglalkoztatnak, akik sárga vagy piros jelzésű országból érkeztek. Mi lesz a brazil, a szerb, az orosz vagy a bosnyák játékosokkal/kiszemeltekkel és csapataikkal? Odalesznek a bajnoki esélyek? Utánajártunk, hogyan hidalják át ezt a problémát a sportági szakszövetségek és a hazai klubok.

Vészesen közeledik a sportbajnokságok következő szezonjának a kezdete, miközben a koronavírus-járvány nem csitul a világban. A magyar kormány júliusban vezette be az országok zöld, sárga vagy vörös színkódos megkülönböztetését annak megfelelően, hogy mennyire magas a megfertőződés esélye az adott állam meglátogatása esetén, vagyis mekkora valószínűséggel fogják Magyarországra behurcolni a koronavírust a külföldről érkezők.

Ez a nemzetközi tornákon való részvétel mellett a hazai bajnokságokban is gondot okozhatna, hiszen idegenlégiósok a legnépszerűbb sportágaink mindegyikében játszanak - az első osztályban legalábbis mindenképp - és többen közülük már sárga, vagyis kockázatosabb besorolású országokból érkeznek, de jönnek sportolók hozzánk vörös, tehát kiemelkedően kockázatos koronavírus-helyzetű országokból is.

Zöld országokból kontroll nélküli a belépés, amelyik légiós onnan jön, azzal nincs külön tennivaló. Alap esetben sárga jelzésű ország nem magyar állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vagyis belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik, és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírustesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. Ha ilyenje nincs, akkor a sárga jelzésű országból érkező külföldi állampolgár az első, negatív koronavírustesztet követően szabadulhat a karanténból. Vörös jelzésű országból történő belépésre viszont nem magyar állampolgároknak nincs lehetőség.

Villanhatna a piros lap...

Mindez alap esetben azért lenne gond, mert a legnépszerűbb hazai sportágakban a legmagasabb szinten, az első osztályban játszanak olyan idegenlégiósok, akik piros országból jönnek, tehát beutazásuk tilos.

A kézilabda NB I-ben például a teljesség igénye nélkül: a Telekom Veszprém férfi csapatának beállója, Rogerio Moraes brazil, vagyis vörös színkódú országból érkezik, a jobblövő Omar Yahia egyiptomiként szintén ebben a csónakban evez. Dejan Manaskov balszélső Észak-Macedónia szülötte, mely szintén vörös, ahogy Montenegró is, ahonnan Vuko Borozan ballövő jön. A Győri ETO KC női csapatában is van brazil, tehát vörös kategóriás játékos.

Sárga besorolású országok játékosai is erősítik a csapatok kereteit, bár az ő beutazásuk nem lenne élből tiltott. Szerbia, Svédország, Dánia és Norvégia is küld játékosokat Veszprémbe. A nagy rivális MOL-Pick Szeged is számos sárga kategóriájú országból érkező légióst foglalkoztat.

Ami a jégkorong-bajnokságokat illeti, az Erste Liga légiósainak java része jellemzően olyan északi országból érkezik, ahol nemzeti sport a hoki: Kanadából és a skandináv országokból jönnek, melyek sárga kategóriájúak. Ugyanez igaz a női OB I-re. A férfi első osztály helyzetét ráadásul az is bonyolítja valamelyest, hogy a bajnokság három csapata - a Brassó, a Csíkszereda és a Gyergyó - Romániából, egy sárga besorolású országból jár át hozzánk játszani.

A magyar labdarúgás első osztálya pedig sejtésünk szerint külön részletezés nélkül is ismert az olvasók számára. Még akkor is, ha nem rajonganak a fociért, az elmúlt években többször belefuthattak olyan szalagcímekbe, melyek a pályára lépő idegenlégiósokról szóltak. Vagy épp arról, hogy hány magyar tudott mennyire kevés időre pályára lépni egy-egy fordulóban. Nagyon rövid lenne az a lista, melyen a zömében magyar játékosokra építő csapatokat sorolhatnánk fel: közülük az élen a Paks állna. A klub évek óta hazai játékosokra építve igyekszik megalapozni a stratégiáját. Velük szemben említhetnénk a Fradit, a Kisvárdát, az Újpestet, ahol szinte alig találni ma már magyar nevű játékost.

... de inkább zsebben marad

A vörös országból induló légiósok beutazásának gordiuszi csomóját a kormány egy különleges engedély bevezetésével vágta át, mely a kiérdemlőjét mentesíti a fentebb tárgyalt, eleve elrendelt tiltás alól. A különleges engedély a rendőrség oldalán igényelhető, a felmentést a "különös méltánylást érdemlő esetekben" lehet kérni - a légiósként folytatott sporttevékenység a kormány elgondolása szerint tehát ilyen.

Egyébként a felmentést a rendelet betűje szerint akkor adják meg, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépése célja:

a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,

a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,

a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

ezeken kívüli további méltányolható ok.

A belépés feltétele viszont az engedély megléte esetén is a bizonyítottan elvégzett COVID-19 szűrés: ha a teszt pozitív eredményt hozott, a belépést megtagadják, ha negatív, a külföldi személy beléphet az országba, de alap esetben akkor is 14 nap házi karanténba kell vonulnia.

Az egyik fővárosi jégkorong-klubnál dolgozó forrásunk arról számolt be, hogy az érintett idegenlégiósaik engedélyét "egy nem túl bonyolult adatlappal és dokumentumok feltöltésével nagyon gyorsan meg is kaptuk." A dokumentumot fél órán belül kiállították nekik.

A beutazó, piros országos idegenlégiósoknak maguknak kell hozniuk a két, a beutazás napjához képest öt napnál nem régebbi negatív koronavírus-tesztről a papírt, saját költségen. Ha mégis megbetegednének, akkor a klub által nekik bérelt lakásban kell letölteniük a házi karantént.

A Dunaújvárosi Acélbikák csapatának tulajdonos-vezetője, Azari Zsolt a kényes helyzet kezelését firtató kérdésünkre azt válaszolta, hogy ő "szembe fordult" a koronavírus-okozta problémával. Ez alatt azt érti, hogy a csapatépítés közben nem azt figyelte, hogy melyik játékos melyik országból jön. A járványügyi helyzet inkább a költségvetés készítésekor befolyásolta, konzervatívan tervezett, kevesebb bevétellel és ezáltal kevesebb kiadással számolta ki a 2020. július 01-től kezdődő költségvetési időszakot. Így az idény kockázatosabb lesz, de Azari szerint a helyzet miatt ésszerű volt a döntése. A járványügyi helyzetet nyomon követi, de egyelőre nem látja indokoltnak, hogy bármelyik játékosának felmentést adjon a felkészülés alól.

Megkeresésünkre még a MAC Budapest női csapata válaszolt. A gárda general managere, Marton Tibor azt közölte lapunkkal, hogy a kanadai állampolgárságú játékosok esetleges hiánya nem jelent gondot a működésük szempontjából. A légiósok száma 4 fő, bő kerettel dolgoznak, és az utánpótlásukból is tudnak meríteni, ha szükséges.

Marasztal az anyaföld

Nem csak a beutazás, az anyaországból való kiutazás is lehet problémás. Az orosz idegenlégiósok jelen állás szerint ugyanis nem tudják elhagyni Oroszországot, hogy Magyarországra utazzanak, mert a nemzetközi repülőközlekedés Vlagyimir Putyin döntése értelmében erősen korlátozott. Jelen állás szerint egyelőre három ország (Nagy-Britannia: London; Törökország: Isztambul, Ankara, illetve – augusztus 10-től – Antalya, Bodrum, Dalaman; valamint Tanzánia) lesz elérhető az orosz repülőterekről, az országok listája azonban a későbbiekben várhatóan bővülni fog. Mindenesetre az orosz légiósok helyzete egyelőre lóg a levegőben.

Ahol nincs ilyen kiutazási korlátozás, ott pedig arra kell számítania a kluboknak, hogy sokkal többe fog kerülni a légiósok beutaztatása, forrásunk szerint a világjárvány hatásai következtében a repülőjegyek ára most a tavalyiak duplája.

Fölösleges körök?

A Magyar Jégkorong Szövetségnél arra hívták fel a figyelmet, hogy a 341/2020. kormányrendelet 12. pontjának értelmében – amely a nemzetközi sporteseményekre, sportolókra, valamint sportszakemberekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza – a sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a nemzetközi sportesemény résztvevője Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ehhez a sportrendezvény hivatalos szervezője által névre szólóan kiadott meghívólevéllel és negatív koronavírusteszttel kell rendelkeznie.

Itt nem esik szó kérelemről, amit a rendőrséghez kellene benyújtani, és a szövetség sem jelezte, hogy ez része lenne a protokollnak. Ám mivel ugyanarról a rendeletről van szó, feltételezhetjük, hogy ugyanarra az eljárása gondolt a klub és a szövetség is. A különleges méltánylású esetekhez való folyamodvány továbbra is elérhető a rendőrség oldalán, a csapatok pedig élnek vele.

Az MJSz lapunkkal közölte, hogy a Versenyiroda az Erste Ligában részt vevő valamennyi csapat játékosának és stábtagjának előkészíti a névre szóló meghívólevelet, amelyek birtokában elméletileg zavartalanul tudnak közlekedni. A szövetség jelenleg úgy gondolja, az Erste Liga-szezont el tudja indítani a tervezett szeptemberi időszakban.

Az MJSz azt is közölte lapunkkal, hogy amennyiben ismét beengedik a közönséget a meccsekre, akkor a maszk (és gumikesztyű) viselésének kötelezővé tételével, fertőtlenítők kihelyezésével, nézőtéri távolságtartással, a büfék forgalmának korlátozásával, a büfések kitelepülésének előírásával, hogy minél inkább eloszoljon a tömeg, a mellékhelyiségek mérkőzés közbeni takarításával, fertőtlenítésével tehetik majd vírusbiztosabbá a mérkőzéseket. Mint írják, az óvintézkedések kidolgozása folyamatban van az OSEI iránymutatásai és a más sportágaktól szerzett gyakorlati példák alapján. Emellett igyekeznek feltérképezni és monitorozni a többi európai jégkorongbajnokságban hozott biztonsági óvintézkedéseket is, hogy minden szempontból naprakészek legyenek.

Elébe mentek a problémának

A Magyar Kézilabda Szövetség szerint a Magyarországon szereplő külföldi játékosok szinte kivétel nélkül a felnőtt NB I-ben szerepelnek, és a csapatok már az országok piros-sárga-zöld kategóriára osztása előtt megkezdték a felkészülést a 2020/2021-es szezonra, külföldi játékosaikkal együtt, így a beutazási korlátozások nem érintik a csapatokat, nem befolyásolják a bajnokság kezdetét.

Emellett a szövetség július 14-én ajánlást adott ki a kluboknak a külföldi csapatok elleni mérkőzésekről. Ebben az áll, hogy a klubok lehetőleg ne utazzanak külföldre edzőmérkőzésre, felkészülési tornára és ne kössenek le magyarországi mérkőzéseket külföldi csapatok ellen, még azon országok csapataival sem, amelyek a kormányrendelet szerint zöld színű besorolást kaptak. Ha ez kikerülhetetlen, akkor a vörös- és sárga országokból érkező csapatokat a határon ellenőrzik, és ha kell, karanténba küldik. Zöld országból érkező csapatoknál a csapatok játékosai és hivatalos kísérői esetében lehetőség szerint készüljön a beutazást megelőzően legfeljebb 5 nappal korábban PCR-teszt, amelyet a meghívó fél (sportszervezet vagy a felkészülési torna/mérkőzés szervezője) kér a beutazó csapattól. Negatív teszt eredmény felmutatása esetén lehet csak részt venni a mérkőzéseken.

Arra is felszólítanak, hogy ha egy magyar csapatban előfordul pozitív eset, a csapat a pozitivitás kimutatásától kezdve két hétig ne játsszon mérkőzést.

A sportágon belül a megkeresésünkre egyedül a MOL-Pick Szeged kézilabda-klub reagált. Ők azt közölték, hogy a pandémia miatt a teljes felkészülési programjukat újra kellett tervezni. Mint H. Nagy Máté marketingkommunikációs igazgató írta, bár jogilag lenne lehetőségük a külföldi edzőtáborra, nem szeretnének kockáztatni, ezért az edzőtáborukat Szlovénia helyett Szombathelyen tartják meg.

A játékosaikkal folyamatosan kapcsolatban voltak a szabadságuk alatt is, figyelve a helyzetet pedig arra kérték őket, hogy haladéktalanul szakítsák meg külföldi tartózkodásukat, és térjenek vissza Szegedre - ez azonban még a színkódozás bevezetése előtt történt, szóval legalább náluk ez nem okozott plusz problémát.

Fociban nincs ajánlás

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az általunk megkérdezett klubok is inkább szűkszavúan válaszoltak megkeresésünkre. Az azonban egyértelműen kirajzolódik a válaszokból, hogy a klubok hatáskörében van, hogy kezelik a sárga és piros országokból érkező játékosokat. A cselekvési terv pedig gyakorlatilag az országos előírásokon alapul.

Az MLSZ-től szerettük volna megtudni, hogy az országbesorolások milyen mértékben befolyásolják a felkészüléseket, a bajnoki nyitányt, van-e olyan szövetségi ajánlás, melyet a jelenlegi helyzetre való tekintettel állítottak össze. Válaszukban csak az eddigi előírásokat sorolták fel:

"Korábban az Országgyűlés döntéseivel összhangban a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége is visszavonta a hazai futballmérkőzésekre vonatkozó korlátozásokat, biztonsági intézkedéseket. Jelenleg tehát az MLSZ részéről nincs érvényben speciális szabály, a szövetség a kormány és a hatóságok hatályos előírásait, szabályait követi, és ezek betartását kiemelten fontosnak tartja. Emellett az MLSZ felhívja a figyelmet a higiéniás és egészségügyi előírások, ajánlások alkalmazásának fontosságára, valamint a sportpályákon a megfelelő viselkedés betartására, hiszen a járvány terjedésének megakadályozása a továbbiakban is közös felelősségünk."

Ezt a választ csak úgy lehet értelmezni, hogy a szövetség nem készült erre a speciális helyzetre, a sárga és piros országokból érkező játékosok körüli feladatok kezelését a klubok egyedi cselekvési tervére bízza.

Bár több klubot is megkérdeztünk, a megadott határidőig csupán két válasz érkezett szerkesztőségünkhöz. A Diósgyőr FC arról tájékoztatta lapunkat, hogy az országbesorolások alapvetően nem befolyásolják sem a felkészülést, sem pedig a bajnoki rajtot. A július 15-i határzár önhibáján kívül egyetlen játékosukat érintette.

"A klub ukrán légiósa, Serhii Shestakov önhibáján kívül több mint 10 órát várakozott az ukrán-magyar határon, csak éjfél után (szerk.: a határzár életbelépése után) tudta átlépni azt, ezért a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően két egymást követő negatív PCR teszt elkészültéig karanténba kellett vonulnia. Hétfőn Serhii Shestakov második PCR tesztje is negatív lett, így kedden a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Osztálya a járványügyi megfigyelést megszüntette, azaz immáron ő is elkezdhette a felkészülést a csapattal. Az intézkedések a fenti esetet leszámítva semmilyen formában nem befolyásolták a csapat felkészülését, hiszen a labdarúgók már teljes létszámban Miskolcon készülnek a bajnoki rajtra."

Hasonló problémamentességről számolt be az Újpest FC is. A járványügyi országbesorolások annyiban mindenképp hatottak a csapat mindennapjaira, hogy emiatt úgy döntött a vezetőség, hogy nem mennek külföldi edzőtáborba. Ami pedig a felkészülést illeti, előtte minden játékosukat tesztelték, így zökkenőmentesen telik a bajnoki rajt előtti időszak.

"A protokollunk minden esetben, legyen szó bármilyen országból érkező játékosról, hogy át kell esnie 2 COVID PCR teszten (melynek negatívnak kell lennie) ahhoz, hogy a csapattal edzhessen, vagy próbajátékozzon" - tájékoztatta lapunkat a klub.

Összességében tehát a labdarúgásban kevésbé veszik figyelembe, ki honnan érkezett. Az országbesorolástól függetlenül két negatív teszthez kötik a csapathoz való csatlakozást. Az országbesorolások a közeledő bajnoki szezonrajtokat körképünk alapján nem fogja megnehezíteni, sem befolyásolni a csapatok helyzetét, ha esetleg olyan játékosuk van, aki piros besorolású országból érkezik. Láthatóan több megoldási lehetőséggel élnek az érintettek: névre szóló meghívólevéllel, speciális különengedéllyel vagy egész egyszerűen teszteléssel biztosítják az érintett játékosok részvételét a mérkőzéseken.