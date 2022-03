Koronavírus: újabb 64 áldozat

A csütörtök reggel közölt adatok szerint 1503 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 820767 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A pozitív tesztek aránya továbbra is igen magas, 40 százalék feletti.

Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 895 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 667 111 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 108 761 főre csökkent. 2287 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 399 532 fő, közülük 6 180 867 fő a második, 3 830 431 fő a harmadik, 236 755 fő már a negyedik oltását is felvette. A koronavirus.gov.hu oldal szerint járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Ennek ellenére továbbra is érdemes felvenni a védőoltást, ezt megkönnyítendő csütörtök délután, pénteken és szombaton is lesz oltási akciónap.