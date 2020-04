Speciális szabályok vonatkoznak a koronavírusban elhunytak temetésére

A szállítása után a kocsit azonnal fertőtleníteni kell, melyről kötelező naplót vezetni. A napló tartalmazza a fertőtlenítés időpontjára, helyére és a fertőtlenítés módjára vonatkozó adatokat. A koronavírusban elhunytak holttestének konzerválása tilos, ahogy a nyitott koporsóban történő ravatalozása is. Az általános előírásoktól eltérően a járványban meghalt személy temetési előkészítése felülírja a környezetvédelmi szempontokat, kivételesen szabad műanyag (pvc, polietilén fóliát) vagy más, földben le nem bomló anyagot, kelléket használni, vagy azt az eltemetés során földbe helyezni.

Ezt a zsákot is 1% töménységű hipóval le kell még törölni, majd a levegőn megszárítani. A halottas zsákra ki kell tenni a fertőzésveszélyt jelölő címkét, majd 4 °C körüli hőmérsékleten kell tárolni a temetésig. Ha mód van rá, a holttestet lehetőleg egy kijelölt liften keresztül kell elszállítani az e célra biztosított járműhöz.

Új eljárásrendet követve szabad csak temetésre előkészíteni és eltemetni a koronavírussal fertőzésben elhunytakat - írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ ápirlis 7-i közleményében , amely kitér arra is, hogy a koronavírusban otthon meghalt betegeknél is ezeket a szabályokat kell betartani. Nincs kizárva, hogy a közeli hozzátartozók a halál után búcsút vegyenek az elhunyttól, de csak az egészségügyi intézmény eseti elbírálása alapján, de előtte ismertetni kell velük a kötelező védőeszköz-használot és a kézhigiéné szabályait. A hozzátartozó számára a szükséges védőeszközöket (sebészeti szájmaszk, köpeny, gumikesztyű) az egészségügyi intézménynek kell biztosítania. A búcsú során nem szabad az elhunytat megérinteni.

