Kósa Lajos sörös javaslata sikerrel vette az első akadályt

Az italt árusító vendéglátó üzletben kötelező terméktípusonként legalább két különböző gyártó termékeit kínálni. Ez alól csak az kap felmentést, ha a kizárólagosság egy gyártó „kiemelt reklámcélú megjelenését célozza” - vagyis egy fesztiválon jó eséllyel továbbra is marad.

Szerinte ez a fogyasztók számára is hátrányos, hiszen emiatt van, hogy például egy nagy fesztiválon csupán egyetlen gyártó termékét ihatják. Mindez versenykorlátozó - fejtette ki. Arató Gergely (DK) kijelentette: attól, hogy egy sörgyár külföldi tulajdonú, még hazai gyártó, hiszen Magyarországon van, magyarokat alkalmaz és adót is itt fizet.

Míg más országokban - köztük Németországban, Csehországban vagy Ausztriában - a helyi kis gyártók a piac 15-20 százalékából részesednek, addig Magyarországon csupán 3,6 százalékából. Kósa Lajos elmondta: ez annak a gyakorlatnak a következménye, hogy a nagy gyártók a forgalmazási szerződéseikben megtiltják az értékesítőknek, hogy mások termékét is árusítsák.

Sem a sör, sem az üdítő vagy az ásványvíz értékesítésére nem köthetnének kizárólagos szerződést a nagy gyártók a forgalmazókkal - az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtökön elfogadta Kósa Lajos (Fidesz) ezt kezdeményező javaslatát. Az előterjesztő a testület előtt a jövő évi költségvetést megalapozó törvényjavaslathoz benyújtott módosítását azzal indokolta: célja a magyarországi italnagykereskedelmen oligopol helyzetének megváltoztatása úgy, hogy a hazai gyártók is hozzáférjenek a piachoz.

