Kovács Zoltán szerint most a Pegasus miatt kettősmércézik Magyarországgal a Nyugat

Kovács Zoltán államtitkár az abouthungary.hu-n megjelent bejegyzésében reagált a Pegasus-ügyre. Kovács a szövegben egyértelműen érezteti, hogy szerinte a lehallgatási botrány története sántít, mégpedig a következők miatt:

Pintér Sándor belügyminiszter Szél Bernadettnek a lehallgatásokkal kapcsolatos kérdésére adott válaszában arról beszélt, hogy a 2010-es kormányváltás óta nem voltak illegális megfigyelések Magyarországon, amit lefolytatott ellenőrzések eredményei is alátámasztanak, illetve Magyarország demokratikus jogállam, és „minden személy esetében minden időben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el”.

Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt a Népszava brüsszeli tudósítójának, hogy a modern államoknak rendelkezniük kell a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy az őket enyegető veszélyek ellen fel tudjanak lépni. Aki ezt nem látja be, naiv, írja Kovács.

Kovács azt is írja, hogy az oknyomozó cikkcsokor állításai megalapozatlanok, csak "kiszivárgott információk", megerősítések nélkül. Felveti, hogy pár hete az amerikai republikánusok ismert tévés beszélő feje, Tucker Carlson névtelen forrásra hivatkozva azt állította, hogy az amerikai nemzetbiztonsági hivatal megfigyelte az elektronikus kommunikációját. Erre a média azt "követelte", hogy támassza ezt alá a névtelen forráson túli bizonyítékokkal. Kovács ez alapján gyakorlatilag megint kettős mércéről ír, sérelmezi, hogy a média a kiszivárgott adatokra alapuló oknyomozó anyaggal kapcsolatban nem mondja azt, hogy ennél keményebb bizonyítékokra van szükség.

"Mivel a durva vádak Magyarország és Orbán miniszterelnök kormánya ellen szólnak, a média kérdés nélkül benyeli, és megy a nyájjal" - értékel végül Kovács.

Mint ismert, a világ vezető lapjainak munkatársait a soraiban tudó nemzetközi oknyomozó újságírócsapat kutatása szerint az Orbán-kormány is vásárolt pegasusos lehallgató szolgáltatást az izraeli NSO cégtől, és az adatok alapján több száz magyar állampolgárt vettek célba a kémprogrammal, köztük ellenzéki politikusokat, közszereplőket, a NER-nek nem tetsző üzletembereket, civil jogvédőket és hazai újságírókat is, köztük a nyomozásba bekapcsolódó Direkt36 két újságíróját is.