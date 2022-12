Hiába jönnek a magas gázszámlák, nem vizsgálja felül a kormány a rezsiszinteket: percről percre a Kormányinfóról Orbán Viktorral

10:56

Nem szerepel napirenden, hogy Orbán Viktor Kijevbe látogasson 2023-ban.

10:55

Katarban a miniszterelnöki feladatokat ellátó Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani sejkkel folytatott tárgyaláson egyebek mellett megállapodtak energiaügyben, beruházásokban, de lesz egy hosszabb és alaposabb kormányközi stratégiai tárgyalás.

10:52

Azzal kapcsolatban, hogy Pintér Sándor belügyminiszter korábban azt mondta, hogy ő a vezetéshez ért, nem az oktatáshoz. Orbán Viktor egyetért ezzel, szerinte a vezetéshez kell érteni a vezetőknek. Kijelentette, korábban Navracsics Tiborral azon gondolkodtak, hogy a minisztereket 2-3 évente mozgatják majd a tárcák közt, de ebből végül nem lett semmi.

10:50

Az euró bevezetése és a forint árfolyamának rögzítése nincs napirenden, Orbán Viktor nem szorgalmazza ezt.

10:48

Orbán Viktor szerint Ukrajna csak úgy őrizheti meg szuverenitását, hogyha az ország megőrzi területi szuverenitását. A miniszterelnök szerint a sorrend következő, először legyen tűzszünet, ne haljon meg több ember, utána tárgyaljanak, tegyenek erre kísérletet. Hogy ezután eljutnak egy független, szuverén Ukrajnához, az más kérdés.

10:47

A babaváró hitellel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, vannak viták, de azok vannak többségben a kormányban, akik meg akarják tartani a rendszert. Kijelentette, a babaváró a szíve és a közepe a családtámogatási rendszernek.

Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

10:44

Matolcsy György kritikájával kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy annyiban van Magyarország válságközelben, mint az egész európai gazdaság. A szankciók, a megugró energiárak egész Európát tolják a válság irányába. A magyar stratégia az, hogy maradjunk ki egyből.

Orbán Viktor kijelentette, van egy tervük arra, hogy kimaradjanak ebből.

Matolcsy György véleményével kapcsolatban elmondta, kapcsolatban vannak, megérti a véleményt, mivel az inflációs szint kontroll alatt tartása a jegybank feladata, és ez most a 20 százalékos álomhatár felett van. Matolcsy Györgyön nagy a nyomás, Orbán Viktor megérti, ha unortodox módon viselkedik mostanában.

10:36

Nem vizsgálják felül a meghúzott gáz- és villany szintet a rezsicsökkentésnél, Orbán Viktor szerint a háztartások 75 százaléka a szint alatt tud maradni. Kijelentette, az energiaáraknál „nichts ugribugri”, nem mozgatják a szinteket azért, mert változnak a gázárak, 8-9 éven át biztosították az árstabilitást.

10:34

Orbán Viktor szerint az alapelvekben egyetért Magyarország és Lengyelország:

Oroszország ne jelentsen veszélyt az európai szabadságra és szuverenitásra

Szuverén Ukrajnára van szükség Oroszország és az Európai Unió közt

A miniszterelnök szerint az álláspontok abban különböznek, hogy Lengyelország azt gondolja, hogy Ukrajna az ő szabadságáért is harcol, ez azonban nem így van, az ukránok (Orbán Viktor itt kijelentette, hősiesen) a saját országukért küzdenek. Hozzátette, Magyarország biztonságát a NATO-tagság és saját védelmi képessége garantálja, nem Ukrajna.

10:26

Az uniós mérföldkövekkel és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kérdésre a miniszterelnök elmondta, hogy amit lehetséges, meg kell őrizni a magyar-orosz gazdasági kapcsolatból, de ugyanakkor segíteni kell Ukrajnának is. Mint mondta, nem szabad összekapcsolni a különböző dolgokat.

Kijelentette, a kormány szerint rossz megoldás a 18 milliárd eurós uniós intézményi finanszírozás Ukrajnának. Magyarország azt javasolta, hogy határozzuk meg mennyi pénzt adunk Ukrajnának, és mindenki tegye le a ráeső részt, ezt azonban nem fogadták el Brüsszelben.

10:24

Orbán Viktor kijavította a kormánysajtó újságírójának azon kijelentését, amely összefüggést vont az Európai Parlament korrupciós botránya és az Európai Bizottság közt. Az Európai Parlamenttel kapcsolatban kijelentette, hogy hungarofób, ösztönvezérelt, hitelessége eddig is nullán volt.

10:21

A határvédelem kérdésével kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a kerítés nem tökéletes, viszont 2500 embercsempész ül börtönben, és ez nem teszi okafogyottá a kerítés fenntartását. A miniszterelnök emlékeztetett, felállt egy új határvédelmi testület, megegyeztek a szerbekkel és osztrákokkal.

10:16

Orbán Viktor nem látja a különbséget a baloldali pártok és a baloldali média közt - mondta egy újságírói kérdésre. Szerinte az ilyen sajtónak juttatott nemzetközi támogatás politikai támogatás.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha erősebb ellenőrzés alá akarják vonni az EP-t, jobb lenne, ha a nemzeti parlamentekből érkeznének a választott képviselők

10:14

Ezt várja Orbán Viktor 2023-tól:

A legfontosabb dolog 2023-ban, hogy kimaradjunk a háborúból és az európai recesszióból - jelentette ki. Szeretnék következő év decemberére egyszámjegyűre csökkenteni az inflációt, valamint várhatóan ma a kormányülésen dönteni arról, hogy a 25 évesek adómentességét a gyermeket vállaló nőknél kiterjesztik 30 évig.

10:13

Az ötödik rendkívüli teljesítmény a munkaalapú társadalom megőrzése, 30 éves csúcson van a foglalkoztatottság.

A választási évben csökkentettük a költségvetési hiányt – mondta, hozzátéve, mindez úgy történt, hogy bevezették a 25 éven aluliak adómentességét, vagy a 13. nyugdíjat visszaadták

A hatodik rendkívüli teljesítmény a megállapodás az uniós pénzekről, a miniszterelnök elmondta, hogy sikerült megállapodni, legyőzni a brüsszeli „hungarofóbiát”.

10:10

A harmadik rendkívüli teljesítmény a migrációs nyomás csökkentése volt a déli határon – mondta.

A negyedik rendkívüli teljesítményként Orbán Viktor az energiaárak finanszírozását említett. Mint mondta, ugyanazért az energiáért 10 milliárd euróval többet fizetünk 2022-ben, mint 2021-ben, és a családoknak nyújtott rezsivédelmi rendszert is sikerült megtartani. Orbán Viktor emlékeztett, ez a finanszírozás 2023-ra is megoldott.

10:08

Az orosz-ukrán háborúnak csak vesztesei vannak. Orbán Viktor szerint Európa nagy része már belesodródott a háborúba, már azok is, akik csak fegyvert szállítottak, de szavai szerint Magyarország kívül tudott maradni a háborún, és fenntartotta azon álláspontját, hogy tűzszünetre és fegyverletételre van szükség.

Humanitárius kötelességünket teljesítettük, az ukránokat átengedtük az országon, és aki itt akart maradni, az megkap mindent, amit ma egy magyar ember megkap Magyarországon – tette hozzá.

10:05

Ez az egyik legnehezebb év volt, de Magyarország rendkívüli teljesítményt nyújtott – mondta.

Elsőként megemlékezett a rendkívüli teljesítményről a magyar választásokon: a nemzetközi szereplők olyan szinten vettek részt a magyar választásokban, mint még soha sem. Orbán Viktor szerint három milliárd dollár állt szemben három millió szavazóval. A miniszterelnök kijelentette, stabil és cselekvőképes kormányt hoztak létre a szavazók. Magyarországon 1990 óta nem volt előrehozott választás, ez hungarikum - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint az uniós szerződéseket azért nem kötötték meg Magyarországgal, mert kormányváltást akartak látni Brüsszelben.

10:03

Az az alkotmányos szokás Magyarországon, hogy év végén vagy év elején nemzetközi sajtótájékoztatót tartunk, lehetőleg korlátlanul – kezdte Orbán Viktor. Ő is emlékeztetett rá, hogy déltől kormányülés lesz.

10:01

Kezdődik.

9:53

Hamarosan, a meghirdetett kezdés szerint 10-től indul a rendkívüli Kormányinfó.

Biztosan szóba kerül a brüsszeli korrupciós ügy

Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tartja az év utolsó Kormányinfóját. Akad miről beszélni, hiszen például Eva Kaili volt EP-alelnök korrupciós botránya is rendkívüli módon foglalkoztatta a kormányt az elmúlt napokban, és a 180 euró/megawattórás gázársapka megszavazása is biztosan szóba kerül majd. Mindezek mellett azonban Orbán Viktor is biztosan készül bejelentésekkel.

Cikkünk folyamatosan frissül.