Közel 30 milliárd forintot ad a kormány a Magyar Falu programra

Többletforrást nyújt a kormány a Magyar Falu programhoz, mégpedig 25 milliárd forintot a Gazdaság-újraindítási Alapból. Egy másik rendelet szerint a program részeként egyes mellékút felújításokat is elvégezhetnek az érintett települések, mások felújításának előkészítését is megkezdhetik. Ehhez 3,5 milliárd forintot kapnak - derül ki mindez a magyar közlöny friss számából.

Tabajdon már korábban elvégezték a munkát. És meg is köszönték. (fotó: Mester Nándor) Tabajdon már korábban elvégezték a munkát. És meg is köszönték. (fotó: Mester Nándor)

Az elmúlt években több tízmilliárd forintot csoportosított át a kormányzat hasonló, főleg infrastrukturális fejlesztéseket célzó beruházásokra. Egyes településeken energetikai korszerűsítések is történhettek bizonyos középületeknél. A kormányfő gyermekkorának térségében, a Váli völgyben és környékén is jelentős útfelújítások zajlottak és zajlanak most is.