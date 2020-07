Közel 300 millió forintot küld a FIFA az MLSZ-nek

A világszervezet reményei szerint ezek az összegek a profi labdarúgás mellett az utánpótlásképzés helyreállításában is segítenek majd.

A szervezet közleménye szerint a koronavírus-járvány miatt mind a 211 nemzeti szövetség egymillió dollárt (294,3 millió forint) kap "a labdarúgás védelme és újraindítása" érdekében, emellett ötmillió dolláros, kamatmentes hitelt is biztosítanak azoknak, akiknek erre szüksége van. A FIFA később minden nemzeti szövetségnek további 500 ezer dollárt utal, amelyet a női labdarúgásra kell fordítani.

