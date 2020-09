Közel 50 százalékkal zuhantak be az utasbiztosítások díjbevételei az első félévben

Az életbiztosítási üzletágban kiugró, több mint 18 százalékos növekedés volt a nyugdíjbiztosításoknál, ahol 51,7 milliárd forint díjbevétel keletkezett félév alatt, és 10,9 százalékkal, 109 milliárd forint közelébe ugrott az indexhez vagy befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítások díjbevétele is. A vegyes életbiztosítások 55 milliárdos díjbevétele ezzel szemben 23,8 százalékos visszaesést tükröz éves alapon.

Nem csoda: be voltunk zárva, nem mentünk sehova a koronavírus miatt.

