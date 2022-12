Külföldről vesz titkosszolgálati eszközöket a honvédség

A Magyar Honvédség Parancsnoksága a „harcászati repülőképesség fejlesztése érdekében kriptó egységeket” vásárol az Európai Uniós közbeszerzési tájékoztató szerint. A közbeszerzés kiírása akár megtévesztő is lehetne a kriptó elnevezés miatt, ám minden bizonnyal nem kriptovalutáról van szó, hanem sokkal inkább a kommunikációt titkosító kriptográfiai, azaz rejtjelező készülék beszerzéséről. A kriptográfiai rendszerek biztosítják, hogy a kommunikáció és az adatok megfejthetetlenek maradjanak a kívülállók számára, aminek a hadviselésben mindig kitüntetett szerepe volt.

Titkos kommunikációs eszközökbe ruház be a honvédség. Fotó: Depositphotos

A szűkszavú kiírás még azt is megjegyzi, hogy a projekt „elektronikus hadviselési rendszerekkel és ellentevékenységekkel” kapcsolatos.

A külföldi céggel megkötött szerződés értelmében a honvédség 760 640 euróért, azaz mai árfolyamon számolva 308,8 millió forintért vásárol titkosszolgálati eszközöket Magyarországnak. A közbeszerzés eredetileg becsült értéke 409,4 millió forint lett volna, de úgy tűnik, sikerült olcsóbban megállapodni.

A kiírásra egyetlen egy pályázat érkezett, egy olasz cégé, amely el is nyerte a megbízást. A római székhelyű Leonardo S.p.a. legutóbb például Lengyelországnak szállított le pár M-346-os repülőgépet, amely így a most már 16 gépből álló flottájával Európában a második legnagyobb légierőnek számít.

A Leonardo S.p.a. - korábbi nevén Leonardo Finmeccanica SpA -, olasz csúcstechnológiai vállalat, amely főként űrhajózási, védelmi és biztonsági iparágban utazik. A társaság nem csak hazájában, hanem a nemzetközi piacon is aktív, főként az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Lengyelországban. A cég több üzletágban is érdekelt, mint például a repüléstechnikában, a helikopterekben, az űrkutatásban, vagy a védelmi rendszerekben. De a társaság leányvállalatokon és vegyesvállalatokon keresztül közreműködik például védelmi termékek, műholdas szolgáltatások, rakétarendszerek és repülőgépek értékesítésében is. A Leonardo SOC (Security Operation Centre), a kiberbiztonság nemzetközileg elismert kiválósági központja, amely 7000 hálózatot és 100 000 kiberfelhasználót véd a világ 130 országában.

A cég egyébként régebb óta jó kapcsolatot ápol a magyar honvédséggel, 2021-ben például AW-149-es helikoptere több napos tesztrepülésre érkezett Magyarországra.

A Leonardo S.p.a.-nak egyébiránt magyarországi fióktelepe is van 2016 óta. Tavalyi árbevételük nem volt kevés, 364,6 millió forinttal zárták az évet, de 2019-ben például az 1 milliárd forintot is meghaladta a forgalmuk.

Az, hogy milyen típusú eszközökről van szó, a közbeszerzés nem tárgyalja, de hogy a titkosszolgálati tevékenység milyen fontos napjainkban s hogy egyre többet költenek az államok erre, mutatja, hogy az amerikai hadsereg tavaly úgy döntött, hogy lecseréli a régi Simple Key Loader eszközeit. Két amerikai vállalatot választott új generációs titkosító eszközei megépítéséhez, amely biztosítja a közös haderő jövőbeli taktikai hálózatát.

A Next Generation Load Device-Medium egy titkosítási eszköz, amely megvédi a szolgáltatás hálózatát az ellenfelek kiber- és elektronikus hadviselési fenyegetéseitől, és a 10 évre kötött szerződés akár 774,2 millió dollárt is elérheti.