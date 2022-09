Kunetz Zsombor: "Nehéz az egészségügy összeomlását tagadni"

"A káderpolitika az, ami az elmúlt 12 évre rányomja a bélyegét, vagyis a szakma nem fontos, a lojalitás az, ami számít. Nem kell, hogy valaki értsen ahhoz, amit csinál, az a fontos, hogy lojális legyen. Azt hiszem, ez megmagyarázza, miért látjuk ma úgy, hogy az egészségügy teljesen összeomlott" - nyilatkozta a Hirklikk-nek Kunetz Zsombor.

Kunetz Zsombor szerint a magyar társadalom a legnagyobb vesztes. Fotó: Youtube Kunetz Zsombor szerint a magyar társadalom a legnagyobb vesztes. Fotó: Youtube

Azért pozitív dolgot is megemlít a problémák mellett.

"Főleg az uniós forrásoknak köszönhetően – a diagnosztikai eszközök beszerzése eredmény. Sajnos azonban ezek sokszor odakerültek, ahol erősebb volt a politikai lobbi. A másik mindenképp hasznos és erős fejlesztés volt – bár ezt is lehetett volna sokkal professzionálisabban megcsinálni –, az az EESZT, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér. Ennek a lakosság éppen a Covid-járvány kellős közepén látta, és látja azóta is a legnagyobb hasznát azzal, hogy a recepteket a felhőből a gyógyszertár ki tudja adni" - mondja a szakértő.

Kapcsolódó cikk Kunetz Zsombor: "Ez a magyar egészségügy totemoszlopa, Budapest Vármegyéből!" Az egészségügyi szakértő közösségi oldalán szólt hozzá a vármegyés-ispános fejleményekhez.

Pozitív intézkedésként említi a hálapénz kivezetését is, bár véleménye szerint ezzel egyidőben nem vezettek be olyan ösztönzőt, amely a valós, jó orvosi teljesítményt jutalmazná. Így a hálapénz kivezetésével sajnálatos módon gyakorlatilag az utolsó motivációs szöget is kivették az egészségügy rendszeréből.

"Ennek látjuk is minden nap az „eredményét”, azt, hogy a várólisták egyre hosszabbra és hosszabbra nőnek" - mondja.

Emellett megszűnt az Egészségügyi Minisztérium, és az egészségügy az EMMI-hez, az Emberi Erőforrások Minisztériumához került, aztán az is megszűnt, és most a Belügyminisztérium alá tartozik. Az egészségügy nemhogy kiemelt szereplője nem lett a kormánynak, de gyakorlatilag nem sokat foglalkoztak vele. A gyeplőt is bedobták, és aztán lesz, ami lesz.

Kapcsolódó cikk Újabb kórházi leállások: Ajkán például az onkológiai járóbeteg-ellátás szünetel Az ajkai Magyar Imre Kórházban megszűnik a nyár végéig az onkológiai járóbeteg ellátás. Hogy ezalatt mi lesz a betegekkel, nem lehet tudni.

"Nehéz az összeomlást tagadni akkor, amikor gyakorlatilag betegek tízezrei esnek el az ellátástól, nehéz tagadni akkor, amikor ma ennek a kórháznak ezt az osztályát, holnap pedig annak a kórháznak azt az osztályát zárják be. Nehéz ezt tagadni akkor, amikor – akár ideiglenes jelleggel – egyetemi intézmények osztályai zárnak be. Ez azt jelenti, hogy itt nagyon komoly ellátásbeli problémák vannak. Ezért a magyar társadalom nagyon komoly vesztese az elmúlt 12 évnek" - hangsúlyozza Kunetz.